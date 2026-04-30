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Arminda e Ferette vão ser presos? Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos de 'Três Graças'

A próxima semana promete uma série de reviravoltas para os vilões da novela

Victoria Rodrigues
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Arminda tentará contato com os advogados de Ferette para ser liberada da prisão. (Foto: reprodução/ TV Globo)

Carregada de reviravoltas, a novela "Três Graças" já está em sua reta final, mas ainda promete muitas surpresas tanto para os protagonistas quanto para os vilões da trama exibida na TV Globo. Ao longo da próxima semana, Arminda e Ferette, interpretados por Grazi Massafera e Murilo Benício, viverão um caos ao se depararem com a vilã na mira da polícia e terão que lutar com suas estratégias para tentar se livrar da confusão.

No capítulo da próxima segunda-feira (4), Arminda será confrontada pelos policiais e será presa devido ao seu envolvimento no sequestro do bebê de Joélly (Alana Cabral). Detida pelo crime que cometeu contra a neta de Gerluce, a vilã terá que recorrer aos advogados do empresário Ferette para tentar sair do cárcere, mas, com medo de ficar para sempre atrás das grades com o julgamento, ela planejará um plano mirabolante.

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O plano mirabolante de Arminda

O plano mirabolante de Arminda será propor uma fuga arriscada com o seu amante Joaquim, interpretado pelo ator Marcos Palmeira, que está em posse do dinheiro oculto na estátua As Três Graças. Apesar da insistência da vilã, ele irá abandoná-la para que apenas ele possa fugir sozinho. 

Após ser deixada para trás pelo amante, Arminda terá que resolver os problemas de outra forma. Dessa vez, ela vai ter a ideia de fingir entrar em estado catatônico para escapar das consequências dos seus próprios atos, não apenas para as autoridades, mas também para as outras pessoas da novela. E será somente no último capítulo que a vilã assumirá que tudo isso não passou de uma atuação para conseguir se livrar da polícia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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