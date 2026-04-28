'Três Graças': Novela terá 4 casamentos na reta final

Entrando em sua reta final, Três Graças encerra sua história com quatro casamentos. Além dos protagonistas, que terão sua cena especial no último episódio, outros três casais selarão a sua união.

O primeiro deles é José Maria (Túlio Starling) e Kellen (Luiza Rosa). Após uma cena que visa emocionar, o casal troca alianças, enquanto é aplaudido e segue em lua de mel. Após a cerimônia, eles comemoram a união com um brinde, e no dia seguinte, Kellen expressa seu desejo em ter filhos.

O casamento duplo

Outra cena bastante aguardada é o casamento duplo. Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran) e Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) subirão no altar durante cerimônia realizada por Michelangelo (Luiz Fernando Guimarães).

Em uma tentativa de arruinar a festa dos filhos - por desaprovar suas parceiras - Ferette (Murilo Benício) organiza um plano para tentar destruir os vestidos das noivas, mas que é arruinado quando Vandílson (Vinicius Teixeira) devolve as peças roubadas.

A festa se torna ainda mais completa quando Viviane lançar seu buquê, e Misael (Belo) pegar, complementando à Maggye (Mell Muzzillo), que deixará a festa em posse do arranjo de Lorena.

O último capítulo de 'Três Graças'

Encerrando a história de Três Graças, a novela transmite, em seu último capítulo, o casamento de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela).

É então que Gerluce cumpre o que sempre desejou. Ela se casa com seu verdadeiro amor, acompanhada da neta Alice. A celebração conta com show de Zeca Pagodinho e depois, um avanço no tempo de sete anos.