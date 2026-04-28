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'Três Graças': Novela terá 4 casamentos na reta final

Uma celebração vai contar com show de Zeca Pagodinho

Estadão Conteúdo
fonte

'Três Graças' (Victor Pollack / TV Globo)

Entrando em sua reta final, Três Graças encerra sua história com quatro casamentos. Além dos protagonistas, que terão sua cena especial no último episódio, outros três casais selarão a sua união.

O primeiro deles é José Maria (Túlio Starling) e Kellen (Luiza Rosa). Após uma cena que visa emocionar, o casal troca alianças, enquanto é aplaudido e segue em lua de mel. Após a cerimônia, eles comemoram a união com um brinde, e no dia seguinte, Kellen expressa seu desejo em ter filhos.

O casamento duplo

Outra cena bastante aguardada é o casamento duplo. Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran) e Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) subirão no altar durante cerimônia realizada por Michelangelo (Luiz Fernando Guimarães).

Em uma tentativa de arruinar a festa dos filhos - por desaprovar suas parceiras - Ferette (Murilo Benício) organiza um plano para tentar destruir os vestidos das noivas, mas que é arruinado quando Vandílson (Vinicius Teixeira) devolve as peças roubadas.

A festa se torna ainda mais completa quando Viviane lançar seu buquê, e Misael (Belo) pegar, complementando à Maggye (Mell Muzzillo), que deixará a festa em posse do arranjo de Lorena.

O último capítulo de 'Três Graças'

Encerrando a história de Três Graças, a novela transmite, em seu último capítulo, o casamento de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela).

É então que Gerluce cumpre o que sempre desejou. Ela se casa com seu verdadeiro amor, acompanhada da neta Alice. A celebração conta com show de Zeca Pagodinho e depois, um avanço no tempo de sete anos.

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TV/NOVELAS/TRÊS GRAÇAS/RETA FINAL
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