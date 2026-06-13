'Rebobina a Bordo' une clássicos do flashback e pôr do sol na Baía do Guajará

O público paraense tem um encontro marcado com a nostalgia neste domingo, dia 14 de junho. Belém recebe mais uma edição especial do projeto “Rebobina a Bordo”, comandado pelo DJ, produtor musical e locutor Edu Couto. O evento propõe uma verdadeira viagem sonora pelos grandes sucessos das décadas de 1970, 80, 90 e 2000, trazendo ainda releituras, remixes e hits atuais que prometem não deixar ninguém parado. A experiência náutica começa com a concentração do público a partir das 14h na Marina Regional, e a embarcação zarpa oficialmente às 15h.

“O público pode esperar uma verdadeira viagem no tempo, mas com uma energia totalmente renovada, vou apresentar remixes exclusivos produzidos especialmente para quem ama música, nostalgia e boas lembranças. Vamos revisitar grandes sucessos das décadas de 70, 80, 90 e 2000, transformando cada música em uma experiência única para cantar, dançar e se emocionar”, adianta o artista sobre o evento deste domingo.

Com mais de três décadas de atuação profissional, Edu Couto é reconhecido como um dos principais nomes da música eletrônica paraense. Desde 1991, o artista constrói uma trajetória sólida na cena musical, marcada pela versatilidade, curadoria refinada e uma habilidade única de conectar diferentes gerações na pista. Consolidado como DJ, produtor musical e comunicador, ele imprime sua identidade sonora marcante em festivais, grandes celebrações, eventos corporativos e nas principais boates da região.

Em sua trajetória, Edu Couto já esteve à frente das pistas em eventos que antecederam apresentações de artistas consagrados da música brasileira, como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Capital Inicial, Luan Santana, Alok, Lulu Santos, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Simone Mendes. Também integrou a programação de importantes festivais nacionais, entre eles Villa Mix, Festeja, Garota Vip e Garota White, consolidando sua presença nos maiores eventos realizados na região Norte.

Como forma de convidar o público, Edu adianta os detalhes da programação: “Preparei um momento muito especial com o projeto 'Marcantes na Pista', uma homenagem à música popular paraense e ao nosso inesquecível brega dos anos 80 e 90, que ganha uma nova roupagem através da música eletrônica. Mais do que uma festa, será um encontro entre memórias, cultura, diversão e o pôr do sol da Baía do Guajará, criando uma experiência inesquecível para o público”.

Além das pistas de dança, o artista desenvolve um papel de destaque na radiodifusão paraense. Edu é apresentador e produtor do programa “Rebobina”, transmitido diariamente, onde promove o resgate musical de décadas passadas por meio de versões exclusivas, curiosidades e remixes. Foi justamente do sucesso dessa proposta no rádio que nasceu a versão em festa temática do “Rebobina”, projeto que hoje é referência entre os amantes das experiências dançantes que atravessam gerações.

Com cenário privilegiado dos rios que cercam Belém, com um percurso pela Ilha do Combu, um clima descontraído e uma seleção musical cuidadosamente preparada, o “Rebobina a Bordo” promete transformar o passeio em uma experiência única para quem deseja celebrar a música, a memória afetiva e a energia das pistas em um dos mais belos cartões-postais da capital paraense.

Agende-se

Data: domigo, 14 de junho

Hora: 14h

Local: Marina Regional – Av. Bernardo Sayão, 3852

Ingresso (1º lote): R$ 80,00