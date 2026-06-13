Copa do Mundo: Confira shows para curtir em Belém no pré e pós-jogo do Brasil hoje (13)

Com programação especial, decoração temática, transmissões dos jogos e atrações musicais inspiradas no universo do futebol, bares, casas de shows e espaços culturais de Belém preparam experiências para reunir torcedores durante a Copa do Mundo.

Para a estreia do Brasil diante do Marrocos, neste sábado (13), às 19h, a programação se espalha por diferentes pontos da cidade, com opções para acompanhar a partida e aproveitar atrações musicais antes e depois do jogo.

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Uma das opções é o show do grupo De Bobera, que comanda o pós-jogo da Seleção Brasileira, às 21h. A agenda também inclui apresentação de Juliana Sinimbú, a partir das 16h, transmissão da partida às 19h, além dos shows de Lucas e Iron e da banda Tamo Junto. Toda a programação será realizada no Coreto - Belle Époque da Amazônia, na Praça Kennedy, ao lado do Porto Futuro II, no bairro do Reduto.

O grupo De Bobera comanda o pós-jogo da partida entre Brasil e Marrocos com repertório que reúne samba, pagode, funk, rock e pagonejo (Igor Mota / O Liberal)

Para embalar a torcida, o De Bobera prepara um repertório que passeia por diferentes estilos musicais. Segundo o vocalista Geovani Lima, a escolha das músicas aconteceram de forma natural. “A escolha do repertório foi fácil. O pagode já tem a alegria na essência. Vamos tocar músicas que possam atrair coisas boas porque o hexa vem”, afirma.

A proposta é apresentar releituras de canções conhecidas pelo público em versões que transitam pelo funk, rock e pagonejo, sem deixar de lado o samba. Com mais de 12 anos de trajetória, o grupo passou por diferentes formações ao longo da carreira. Atualmente, a banda é formada por Geovani Lima, Jair Martins (violão), Yuri Chagas (percussão) e Thalles Barbosa (cavaquinho).

Para Geovani, as apresentações realizadas durante a Copa possuem características diferentes das demais festas do calendário. “Fazer show no clima de Copa é diferente de tocar em outras festas. Muda muito a energia do público. Todos vibram em uma sintonia só, acaba virando um só coração na torcida pela nossa seleção”, comenta.

A DJ Celine prepara um set especial inspirado na diversidade musical brasileira para animar os torcedores (Cristino Martins / O Liberal)

A DJ Celine também entra no clima do mundial com um set inspirado na diversidade musical brasileira. Conhecida por transitar entre diferentes gêneros em apresentações de formato aberto, ela integra a programação do BDR – Bar da Residência, em São Brás, que também contará com shows dos grupos Nosso Tom, Baladeiros, Tamo Junto e Irreverência, além da participação do DJ Alisson Muniz, a partir das 17h.

Segundo a artista, o período tem servido como oportunidade para pesquisar tendências e construir apresentações conectadas com diferentes públicos. “Gosto de mostrar como a música do Brasil dialoga com diferentes regiões e gerações. Acredito que o evento da Copa é um momento ótimo para fazer isso. Por isso, o pop nacional, o tecnobrega e o funk ganharão destaque no meu set”, adianta.

Além da seleção musical, a DJ também prepara figurinos especiais para os dias de jogos da Seleção Brasileira. “Uma das coisas mais divertidas pra mim é comunicar através da moda. Eu e o Marcelo Migs, meu stylist, estamos o semestre inteiro trabalhando em cima desses looks e buscando conceito e originalidade para cada dia. Em cada jogo do Brasil vamos incorporar uma proposta diferente dentro dessa temática”, afirma.

Celine também destaca a mobilização gerada pelo período da Copa. “É uma oportunidade de valorizar artistas locais, movimentar a economia criativa, bares e casas de show. É um evento que gera renda e cria oportunidades fortalecendo todo um mercado local”, ressalta.

Parque da Cidade

A “Copa Junina” reúne transmissão dos jogos da seleção, apresentações musicais, quadrilhas, sorteios e comidas típicas. Na estreia do Brasil, Raissa Azevedo e Banda Fetiche se apresentam entre 17h e 19h. A programação tem entrada gratuita.

Balata Bar

Na Campina, uma das opções é a festa “Barulhada na Copa”, que reúne os DJs Jon Jon, Nandissíma, Ez e Renê, em sua primeira apresentação em Belém. A programação começa às 18h e tem entrada gratuita.

Arena Porto Beer

Na orla de Belém, Mariza Black comanda o pré-jogo com um show dedicado aos sucessos do samba nacional e paraense. A cantora sobe ao palco acompanhada de sua banda completa antes da transmissão da partida.

“Serão duas horas de show para ninguém ficar parado. O dia promete muita alegria, muita torcida e entusiasmo. Vai ser um show lindo demais. Eu quero vocês cantando junto comigo e, logo depois, vamos torcer juntos pelo Brasil”, afirma a artista.

Balacool Bar

A DJ Brunetta comanda uma apresentação que mistura música eletrônica e funk ao lado das carrapetas. A programação no bairro da Campina, também inclui shows de Rennanzinho, Lucas e Iron, além da dupla Willian Cézar e Christiano, animando o público antes e depois da partida.

Açaí Biruta

A festa “Copa Biruta” reúne shows de DJ Kobiçado, I Love Pagode, Mizêre, Willian Cézar e Christiano, no bairro da Cidade Velha. Os ingressos promocionais custam R$ 10, com entrada gratuita até as 21h para quem estiver usando a camisa da Seleção Brasileira.