Em clima de Copa do Mundo, cantor Sid lança nova música 'Samba Roots'

O cantor Sid, natural de Santarém, no Pará, lançou sua nova música para celebrar a estreia da Seleção brasileira na Copa do Mundo, contra Marrocos. O hit “Samba Roots” deve embalar os jogos do Brasil no mundial.

“Fizemos uma versão e colocamos um coro no refrão, que pode ser parecido com um coro de torcida, porque eu queria que tivesse algo a ver com a Copa do Mundo. Que as pessoas pudessem cantar, mesmo sem saber a letra, sabe? É uma música bem para cima e eu espero que todos gostem e coloquem para tocar nos dias dos jogos, na playlist, peçam nas rádios”, destacou o artista.

O cantor paraense, que fincou raízes na cidade de Évora, no Alentejo português, desde 2018, decidiu unir suas paixões no novo projeto. Para o videoclipe da nova música, ele e os músicos foram bater bola em um campo de futebol para abraçar de vez o clima da Copa. A curiosidade ficou por conta da própria formação da banda: dividida rigorosamente entre brasileiros e portugueses, a resenha e a rivalidade sadia começaram nos bastidores, bem antes de a gravação começar.

“O futebol no Brasil e em Portugal é muito parecido. Depois que eu vim para cá que descobri o quanto eles gostam de futebol, são muito fanáticos. No clipe, metade da banda está com a camisa de Portugal e a outra metade com a camisa do Brasil. Fizemos uma brincadeira no meio do campo, cantando os hinos. Ficou bem legal, bem divertido”, contou.

Parceria com artistas paraenses - Esta será mais uma música lançada por Sid, em parceria com artistas paraenses. No ano passado, ele regravou “Hoje é por minha conta”, de Jana Figarella. E dessa vez, “Samba Roots” tem a assinatura do cantor e compositor Jow Pierre, natural do município de Itaituba, mas que tem uma carreira consolidada no cenário musical de Santarém.

Com uma pegada original mais voltada para o reggae e o pop rock, a música ganhou uma nova roupagem e virou um samba na voz do Sid. “Eu tentei manter na mesma linha da música da Jana, uma canção para cima e que contasse uma história. Recebi materiais de muitos músicos e lembrei que o Jow tinha essa música, eu já tinha escutado. Entrei em contato e ele foi muito solícito, muito compreensivo. Somos de linhagens diferentes, eu do samba e ele do reggae pop, mas ele foi muito generoso e cedeu a música para que eu pudesse gravar e fazer minha versão. Estamos falando de artistas super talentosos, que têm o dom da composição e que eu admiro demais. Essa também é uma preocupação minha, não só de gravar, mas de gravar e valorizar as pessoas e produtores culturais da nossa região. São pessoas que eu conheço e sou fã do trabalho, tanto a Jana quanto o Jow”, afirmou.

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A canção conta de forma irreverente a história de duas pessoas que se conheceram em um samba, mas enquanto uma delas estava tentando uma aproximação maior, a outra estava mais preocupada em simplesmente dançar e se divertir.

“É uma situação bem peculiar que eu já vi acontecer várias vezes no samba. Duas pessoas trocaram olhares. Uma sorriu, a outra também. Deram a entender que poderia rolar alguma coisa. Mas a moça está ali no samba para sambar, para curtir. Se acontecer de ficar com alguém, tudo bem. Mas o que ela gosta mesmo é de sambar a noite inteira. E a outra pessoa, fica ali só observando. Eu quero ver ela sambar, sambar de gafieira. Eu quero ver ela mexer, samba roots à noite inteira”.

A nova música leva os arranjos e a produção musical de Igor Reis e estará disponível nos streamings musicais. Além disso, o clipe oficial será lançado no YouTube, nos perfis e canais do cantor: Samba do Sid.