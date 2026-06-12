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Para cantar e se apaixonar: Jonas Esticado e Patrick Costa comandam sexta-feira (12) o Parárraiá

Alok e Manu Bahtidão também são atrações da noite. Os portões do estacionamento do Mangueirão abrem a partir das 18h

Amanda Martins
fonte

Do Ceará ao Pará, Jonas Esticado e Patrick Costa levam o forró ao palco do Maior São João da Amazônia (Jhonnathas Franco / Divulgação)

Depois de reunir milhares de pessoas no primeiro fim de semana de junho, o Parárraiá 2026 volta a movimentar Belém nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, para mais uma noite de apresentações do festival. Do eletrônico ao piseiro e do tecnomelody ao brega pop, a programação promete embalar casais, solteiros e fãs da música que escolherem a festa como trilha sonora para a data. Os portões do Maior São João da Amazônia serão abertos às 18h, com entrada gratuita.

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O forró romântico é um dos ingredientes que o cantor cearense Jonas Esticado promete levar ao palco instalado no estacionamento do Mangueirão. Pela segunda vez no line-up do evento, o artista destacou a expectativa para reencontrar o público paraense e adiantou que sucessos conhecidos pelos fãs estarão presentes no repertório.

“O público paraense é diferenciado demais, canta alto, dança, vive o show. Claro que não pode faltar aquelas que a galera já sabe de cor, tipo ‘Investe Em Mim’, aquelas músicas que levantam o estádio inteiro, e também novidades do ‘Jonas Intense’, gravado em Recife. A ideia é fazer todo mundo cantar junto do começo ao fim, sem deixar o clima cair”, afirmou.

Com mais de uma década de carreira, Jonas disse que um dos principais aprendizados foi compreender a importância da conexão com o público. Segundo ele,  a escolha das músicas apresentadas nos shows leva em consideração o comportamento da audiência nas plataformas digitais e nas apresentações ao vivo. 

“É equilibrar o que é tendência com o que tem a nossa identidade. E na produção, a ideia é sempre evoluir, mas sem perder aquele jeito que o fã reconhece na hora”, destacou.

Representando o Pará na programação da noite, Patrick Costa sobe ao palco para mais um encontro com a plateia da terra natal. Natural de Santa Izabel do Pará, o cantor e sanfoneiro começou a tocar violão em encontros familiares e ganhou projeção nacional após chamar atenção durante um show da cantora Mari Fernandez, em Belém, em 2024. Atualmente, é apadrinhado pela dupla Henrique e Juliano e acumula lançamentos como “Do Nada Eu Tô na Vaquejada” e “Piso Molhado”, gravada com Henrique e Juliano e Grelo.

Para Patrick, participar da programação ao lado de artistas de diferentes estilos musicais reforça a diversidade presente no festival. “Fico muito feliz de estar ao lado de grandes artistas, na minha terra, levando meu forró, levando minha verdade. O mais incrível é que não existe competição entre ritmos. Cada um leva sua alegria, sua verdade, e eu também quero aproveitar para curtir os outros shows depois da minha apresentação”, disse.

O artista também ressaltou a recepção que costuma receber do público paraense e afirmou que a expectativa para a apresentação é ainda maior por acontecer durante o período junino. “Estive aí ano passado e agora estou chegando na época de São João. Então, se preparem que a noite vai ser daquele jeito que a turma do Pará gosta”, afirmou.

Outro nome aguardado da noite é o da cantora Manu Bahtidão. Nas redes sociais, ela adiantou que prepara um espetáculo com novidades para os fãs. “Será um show bem diferente, com troca de figurino do jeito que vocês me pediam, que faz muitos anos que eu não faço isso. Estou muito ansiosa”, revelou em publicação nos Stories do Instagram.

A apresentação acontece menos de um mês após a cantora reunir uma multidão na Praia do Atalaia, em Salinópolis, durante a gravação de seu novo projeto audiovisual, intitulado “Paredão da Bahtidão”.

Também de volta ao Pará, o DJ Alok é uma das atrações mais aguardadas da noite. Na última quarta-feira (10), ele compartilhou nas redes sociais um álbum de fotos relembrando passagens pelo estado. Entre os registros estão momentos na Ilha do Combu, experimentando tacacá, além de imagens com a bandeira do Pará e com as camisas de Remo e Paysandu apoiadas sobre os ombros.

A programação do Parárraiá 2026 será encerrada no sábado (13), com shows de Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão, Thiago Costa e da aparelhagem Super Pop. 

Neste ano, o público também poderá acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo por meio dos telões instalados no evento. O Brasil enfrenta o Marrocos às 19h, sem que os participantes precisem deixar a festa para acompanhar a partida.

Confira a programação do Parárraiá:

  • Dia 12/06: Alok, Jonas Esticado, Manu Bahtidão e Patrick Costa.
  • Dia 13/06: Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão, Super Pop e Thiago Costa.

Serviço:

Horário: a partir das 18h;

Local: estacionamento do estádio Mangueirão – Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém.

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