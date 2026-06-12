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Primeiro Búfalo-Bumbá Junino após a partida de Mestre Damasceno celebra legado em Salvaterra

Evento acontece com participação de bois-bumbás, grupos culturais, mestres da cultura popular, bingo comunitário e transmissão do jogo da Seleção Brasileira

O Liberal
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Idelci Santos, filho do Mestre Damasceno (Guto Nunes)

A tradição deixada por Mestre Damasceno continua inspirando gerações e fortalecendo a cultura popular marajoara. Para celebrar esse legado, o Ponto de Cultura Mestre Damasceno realizará, neste sábado (13), mais uma edição do Búfalo-Bumbá Junino. A programação acontece no Bairro do Caju, em Salvaterra, e reunirá manifestações culturais, brincadeiras típicas, bingo comunitário, apresentações artísticas e a exibição, em telão, do jogo entre Brasil e Marrocos, em uma grande festa dedicada à identidade e às tradições do Marajó.

A edição de 2026 tem um significado especial por ser a primeira realizada após o falecimento de Mestre Damasceno, ocorrido em agosto de 2025. Reconhecido como Mestre do Carimbó, criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra e referência da cultura popular amazônica, ele dedicou mais de cinco décadas à valorização das tradições marajoaras, formando gerações de brincantes e fortalecendo a identidade cultural da região.

O formato junino do Búfalo-Bumbá celebra a quadra junina por meio de uma estrutura que combina teatro, música e dança, apresentando personagens tradicionais adaptados à realidade marajoara. Entre eles, destaca-se o Búfalo, estrela do folclore local e substituto do boi nos cortejos; os Vaqueiros, como o respeitado vaqueiro Procópio, figuras centrais das manifestações populares; e os Ladrões de Gado, personagens cômicos que acrescentam humor e dinamismo à encenação.

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A programação terá início às 16h, com brincadeiras juninas, pau de sebo, bingo comunitário e distribuição de brindes. Às 19h, o público poderá acompanhar a transmissão do jogo entre Brasil e Marrocos, com novo bingo comunitário durante o intervalo da partida.

A partir das 20h30, o palco receberá atrações representativas da cultura popular de Salvaterra e do Marajó. Estão confirmadas as apresentações do Boi De Repente, liderado pelo Mestre Robledo; do Boi Pimpão, do Paracauari; do Boi Pai do Campo, da Escola Bahá'í Olavo Novaes; do Boi Brilhante, da Associação de Deficientes, Pais e Amigos de Salvaterra (ADPAS); da Quadrilha Chamego Junino; da Mestra Jesus; e do Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara.

Encerrando a programação, às 22h30, será realizada a apresentação do Búfalo-Bumbá Segredo das Meninas, atração anfitriã do evento e uma das expressões da continuidade do trabalho cultural desenvolvido por Mestre Damasceno ao longo de sua trajetória. A brincadeira popular é atualmente conduzida por Idelci dos Santos, Deiby Any dos Santos e Dona Hilda, filho, filha e viúva de Mestre Damasceno, juntamente com a comunidade que, há décadas, participa ativamente da manutenção dessa tradição cultural.

Além da programação artística, o evento contará com medidas de acessibilidade, incluindo mesas reservadas para pessoas com deficiência, com acolhimento e apoio da facilitadora Thalita Neves.

O Búfalo-Bumbá Junino de Mestre Damasceno é realizado pelo Ponto de Cultura Mestre Damasceno, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e do Governo Federal, sendo também projeto premiado pelos Editais de Chamamento nº 001 e 002/2026 da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto de Salvaterra (SECTUR).

Agende-se

Data: sábado, 13
Hora: a partir das 16h
Local: Ponto de Cultura Mestre Damasceno – Primeira Rua, esquina com a Décima Primeira Travessa, Bairro do Caju, Salvaterra (PA)
Entrada gratuita

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Palavras-chave

Cultura

Mestre Damasceno

Búfalo-Bumbá Junino
Cultura
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