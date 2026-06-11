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VÍDEO: Tati Machado anuncia nova gravidez ao lado de Bruno Monteiro; assista

A apresentadora mostrou um vídeo caseiro segurando sapatinhos de bebê ao lado do esposo

Amanda Martins
fonte

Tati e Bruno estão juntos há mais de 15 anos (Reprodução/ Redes sociais)

A apresentadora Tati Machado anunciou que está novamente grávida. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (11), em uma publicação feita ao lado do marido, Bruno Monteiro.

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No vídeo, o casal aparece segurando sapatinhos de bebê.  “O amor encontrou mais um jeito de florescer”, escreveu Tati. 

A notícia chega pouco mais de um ano após a perda gestacional do primeiro filho do casal, Rael. Em maio de 2025, a  jornalista relatou que procurou atendimento médico após perceber a ausência de movimentos do bebê durante a reta final da gravidez.

Pedido especial à Nossa Senhora de Nazaré

Durante sua passagem por Belém para o Círio de Nazaré de 2025, Tati acompanhou a Imagem Peregrina na Varanda de Nazaré a convite da cantora Fafá de Belém, e revelou ao Grupo Liberal, que havia se preparado para fazer um pedido especial à padroeira dos paraenses. Na ocasião, a apresentadora não detalhou o conteúdo do pedido.

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