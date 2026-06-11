Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Impulsionado pela abertura da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11), o Brazilcore está de volta. A tendência, que estourou no exterior ao cair nas graças de ícones globais como Hailey Bieber e Rosalía, ressurge no cenário nacional com uma nova roupagem. O que antes era visto lá fora como uma estética exótica ganha as ruas brasileiras repaginada por uma explosão de acessórios, texturas manuais e customizações.

“Como toda tendência, a Brazilcore absorveu mais das informações de moda que a gente já tem visto, então as leituras de camisas de torcidas vêm junto com calças maxi, de maxi bolsos, maxi bocas, longas, cargos, ou também em mini comprimentos, como saias e shorts, além de colocar muita alfaiataria junto com a roupa esportiva. Vale a pena pensar que sobrepor a camisa com uma manga longa por baixo ou uma jaqueta também conta, dá uma pegada street, sabe?”, explica o stylist Marcelo Migs.

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“As cores da nossa bandeira sempre foram nossas. O Brasil é um país latino e, como todo latino, existe esse orgulho de pertencer. Acredito que agora o mundo esteja colocando confiança no Brasil; eu não via há tempos tantas lojas gringas e nacionais também fazendo coleção de Copa. O mercado é o reflexo da aposta na identidade cultural do nosso país, que é rica demais”, acrescenta.

A estética Brazilcore (ou Brasil Core) ganhou uma roupagem muito bem definida para a Copa do Mundo de 2026. A tendência vai muito além de vestir a camisa oficial da seleção, destacando-se pela mistura de elementos esportivos, toques urbanos (streetwear) e uma forte valorização da identidade artesanal brasileira.

Marcelo Migs (Blur fotografia)

“Eu amo quando misturam o esportivo com algo tipo um bermudão e salto? Uma saia longa de tule, uma saia de pregas ou até mesmo uma calça social de cós baixo. Eu gosto dessa quebra, gosto de pensar nessa combinação mais improvável, além de amar os clássicos shorts de alfaiataria, calça jeans e saias curtas”, pontua o stylist.

O crochê, o macramê e outras texturas manuais ganham as ruas nesta temporada, exigindo um acabamento impecável para transitar do ambiente de praia para o casual urbano. Para fugir do óbvio e garantir um visual moderno, a dica é apostar em detalhes estratégicos e sobreposições, combinando shorts bem cortados, tops-faixa ou regatas oversized.

INFLUÊNCIAS

Com uma comunidade de mais de 30 mil seguidores no Instagram, Claymara é referência quando o assunto é antecipar tendências. Seus looks provam que o estilo vai muito além do consumismo, mostrando que é possível andar na moda e com total exclusividade ao personalizar e transformar as peças que a gente já tem guardadas no armário.

Peças escolhidas por Claymara (Fotos: Kauan Bittencourt) Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt Claymara por Kauan Bittencourt

“Eu acho que o segredo do Brasil Core é sair do óbvio. Não precisa montar um look totalmente verde e amarelo pra entrar no clima da Copa de forma estilosa. Uma regata branca básica, um jeans e acessórios certos já transformam tudo. Eu amo trazer as cores nos detalhes: lenço, pulseiras, mix de colares, bolsa… fica muito mais fashion e moderno. Outra tendência forte são as customizações: crochê, franjas, pedrarias e patches deixam a produção com personalidade e super exclusiva. E o mais legal é que dá pra adaptar pro estilo de cada uma”, pontua Clay.

A influenciadora aponta que esse diálogo entre peças básicas, acessórios marcantes e o toque de customização é o maior acerto para a Copa, destacando que a beleza do movimento está justamente na possibilidade de transformar de forma criativa o próprio acervo, sem a necessidade de investir em um guarda-roupa totalmente novo.

Thay Balby (Rafael Portal)

Assim como Claymara, Thay Balby é um nome de peso quando o assunto é customização. Cada projeto assinado por ela carrega uma identidade única e um toque autoral inconfundível. Para os seus quase 50 mil seguidores no Instagram, Thay defende a importância de escolher roupas versáteis, que permitam múltiplas combinações a partir de intervenções personalizadas. Foi justamente essa autoridade no segmento que transformou um look despretensioso em negócio: após customizar uma calça jeans para um evento casual, a criação despertou a atenção da influenciadora e empresária paraense Amanda Lira, a Halira. A resposta do público nas redes sociais foi tão positiva que o que seria apenas uma inspiração virou o convite perfeito para que as duas assinassem, em parceria, uma coleção exclusiva e inteligente para a Copa do Mundo.

“Amo personalizar meus looks, sempre amei ser a diferentona (risos). Pego muitas referências de looks e coloco o meu toque para reproduzir do meu jeitinho”, conta.

O estilo de Thay Balby é definido pela autenticidade e pela capacidade de transformar o básico através da expressão pessoal. “Priorizo sempre minha essência em tudo o que faço, e na moda não seria diferente. A autenticidade é o segredo. Sempre fui aquela que, mesmo se todo mundo dissesse que não gostou do look, se eu me sentisse bem, usaria e ponto. Moda é sobre você se sentir bem e levantar a autoestima. A calça tem meu coração, afinal, a Coleção Brasileiras traz exatamente essa vibe: latinas demais para ser minimalistas”, destaca a influenciadora.

Amanda Lira e Thay Balby de Halira (Rafael Portal)