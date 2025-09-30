Base com triplo retinol e FPS 80 chega ao mercado brasileiro

A maquiagem com ativos de skincare vem ganhando espaço no mercado de beleza. Entre as novidades mais recentes está a chegada de uma base com triplo retinol e FPS 80, que promete unir cobertura natural ao tratamento da pele, ajudando a reduzir linhas, estimular a produção de colágeno e oferecer mais firmeza em poucas semanas de uso.

O produto faz parte da linha Make B. Retinol³ H+, do Boticário, e é considerado a primeira base nacional a reunir três tipos de retinol em uma mesma fórmula. A combinação ainda inclui ácido hialurônico, com ação antioxidante e efeito de hidratação.

Maquiagem que também trata a pele

Segundo a marca, o uso contínuo pode aumentar em até 80% a produção de colágeno e melhorar a elasticidade da pele em duas semanas. A base tem cobertura média e acabamento natural, valorizando o viço da pele madura sem marcar linhas de expressão.

Além da base, a linha traz outros dois produtos com a proposta de maquiagem-tratamento:

Corretivo Líquido Retinol³ H+: efeito imediato contra bolsas e olheiras, com redução de linhas e acabamento semi mate.

efeito imediato contra bolsas e olheiras, com redução de linhas e acabamento semi mate. Batom Líquido Retinol³ H+: hidratação por 24h e estímulo de até 80% na produção de colágeno, com acabamento aveludado.

Novos produtos de maquiagem (O Boticário)

Tendência de maquiagem-tratamento

O uso de ativos como retinol e ácido hialurônico em produtos de maquiagem reflete uma tendência crescente no mercado de beleza: a busca por itens que unem estética e cuidado. Chamados de maquiagem-tratamento, eles oferecem praticidade ao consumidor e vêm conquistando cada vez mais espaço no Brasil.

Todos os itens da família Make B. Retinol³ H+ são veganos e cruelty free, alinhados ao movimento de consumo consciente que também cresce entre os brasileiros.

