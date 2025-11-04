Capa Jornal Amazônia
Quais roupas usar em Belém? Saiba como ficar confortável no clima paraense

A capital do Pará tem o clima equatorial úmido, com altas temperaturas e chuvas intensas

Lívia Ximenes
fonte

Arrumar as malas para ir a Belém é bem mais fácil do que se imagina (Freepik)

Belém do Pará, cidade com clima equatorial úmido, é conhecida pelas altas temperaturas e chuvas intensas. Com um forte turismo, pessoas de diversos estados brasileiros e de outros países costumam visitar o local, que, nesse ano, é sede da 30ª Conferência sobre o Clima (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU). Devido ao clima, algumas roupas não são recomendadas para a rotina belenense.

Quais roupas usar e evitar em Belém do Pará?

Em Belém, o calor é presente todos os dias. Por conta das chuvas, presentes quase cotidianamente, e umidade, a sensação costuma ser de abafado. Assim, o uso de roupas de tecidos leves é o mais recomendado. Peças que esquentam e/ou com tecidos grossos não são adequadas, exceto jeans, visto que é adaptável e versátil.

Indica-se levar na mala camisetas de manga curta, dobrável ou sem manga de algodão, linho, viscose e liocel, por exemplo. Casacos, jaquetas e afins são dispensáveis. Além de calças, shorts e bermudas jeans, também recomenda-se de outros materiais, como linho, algodão, viscose e modal.

