Sara Veiga: maquiadora autista inova com técnica exclusiva para peles brasileiras

A maquiadora autista Sara Veiga revolucionou o mercado ao introduzir técnicas e conceitos que abriram portas para uma indústria mais diversa e acolhedora.

Especialista em colorimetria e visagismo, a goiana acumula mais de 12 anos de experiência na indústria da beleza e incontáveis realizações.

Em conversa com o Metrópoles, a profissional conta que o seu amor pela área começou ainda na infância.

“Desde criança, eu gostava muito de cores e dos desenhos em papel. Fui evoluindo para tintas, até chegar na maquiagem. Eu me lembro que ganhei o meu primeiro batom com 6 anos. Para mim, a maquiagem é uma expressão artística”, diz.

Com o tempo, a paixão de Sara pelo ramo da beleza foi se aprofundando, o que permitiu desenvolver uma visão sensível e apurada para as particularidades de cada cliente. Isso tudo, ajudou a profissional a ter motivação para criar o revolucionário círculo cromático para as peles brasileiras, reconhecido em mais de 175 países.

CRIAÇÃO

O círculo cromático é uma representação visual das cores que podem ser encontradas nas diferentes tonalidades de pele. Bastante pratico, o recurso tem sido usado para ajudar a identificar e combinar cores de maquiagem de forma harmoniosa, considerando os subtons e características individuais de cada pessoa.

Sara desenvolvimento essa ferramenta para peles brasileiras em 2019, a partir das aulas ministradas sobre colorimetria para maquiadores profissionais e também iniciantes.

“Foi algo que aconteceu durante os cursos individuais que ensinava. Eu sempre tinha que representar todas as tonalidades de pele para o aluno entender. Um dia, pensei em facilitar esse processo e criar um círculo cromático, onde cada subtom e tonalidade ficaria na sequência correta”, conta. De acordo com a maquiadora, a ferramenta é única e exclusiva para as peles brasileiras. Ela ainda afirma que, em menos de 10 segundos, é possível identificar qualquer subtom, seja em pele madura, negra, com melasma ou até mesmo com acne.

O diagnóstico de autismo não limitou a profissional a viver a experiência de trabalhar com maquiagem. Ela conseguiu ter mais concentração, o que contribuiu para ser referência entre os maquiadores no ensino da colorimetria, visagismo e coloração pessoal: “O autismo é meu superpoder. Ele me trouxe o hiperfoco para o mundo das cores e, com isso, hoje eu sou colorimetrista com reconhecimento internacional”, relata, ao Metrópoles.

Um dos desafios enfrentados por Sara é o contato visual, principalmente nas suas palestras, em que ela precisa lidar com centenas de pessoas eufóricas: “Tive que aprender a olhar para as pessoas. Até hoje eu me sinto incomoda, mas eu me esforço bastante, pois sei que as pessoas valorizam isso”.

Em 2019, Sara foi premiada como melhor maquiadora do Estado de Goiás. Ela também ganhou outros reconhecimentos ao longo de sua carreira profissional, além de ter conquistado mais de 76 mil seguidores em dois perfis do Instagram, o @saraveigaacademy e o @saraveigamakeupoficial.