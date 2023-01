Rainha das Rainhas 2023: maquiagem e penteado compõe personagens de candidatas

Quando uma candidata do concurso Rainha das Rainhas entra no palco para apresentar o brilho, desenvoltura, carisma, fantasia e maquiagem, são alguns pontos que chamam atenção. Para quem acompanha o concurso e para os fãs mais assíduos, a maquiagem é um dos pontos que merece destaque.

É uma combinação de cores, elementos, mas também de expressões faciais que compõem o sucesso de uma candidata ao título.

O maquiador e cabeleireiro Augusto Brito vive uma imersão no tema da fantasia para produzir um projeto para a candidata: “Depois que o estilista Zandro Gurjão me apresenta o tema e a candidata, realizo uma pesquisa aprofundada, sempre primando pela caracterização. Testes de maquiagens são realizados até que o visagismo ideal seja encontrado. Tento ser fiel à temática e buscar sempre enaltecer o que a candidata tem de mais belo em seu rosto. O objetivo é deixá-la ainda mais bonita e contribuir para que os jurados acreditem no personagem o qual ela está interpretando”.

Ele conta ainda que a maquiagem e o penteador de uma candidata precisa estar combinando com o tema da fantasia, e qualquer detalhe que possa tirar a pessoa da disputa pelo título de Rainha das Rainhas. “Eu sempre digo que a maquiagem tem dois extremos. Ela pode enaltecer, mas também pode desfavorecer! Um dos principais erros é ‘pesar’ muito a mão na maquiagem, exagerar ao ponto de esconder toda a beleza da candidata e prejudicar a sua caracterização. O equilíbrio é a palavra de ordem”, apresentou o profissional.

Já na sua estreia no concurso Rainha das Rainhas, em 2017, Augusto Brito conquistou o título de primeira princesa com a modelo Valeria Christie, que disputava pelo Clube do Remo. Em 2019, ele também ficou com o mesmo título, mas com a modelo Stephanie Melém, representante do Guará Acqua Park.

Fernanda Lauria, candidata do Clube do Remo, em 2020. Augusto Brito atuando na produção. ()

Quem trabalha em conjunto com Augusto, é o maquiador Carlos de Moraes, porém, o profissional tem mais tempo de concurso. Em 2023, ele completa uma década de Rainha das Rainhas.

O maquiador soma no seu currículo muitas conquistas, as duas citadas acima. Ele também conquistou em 2014, com Priscila Winny, e em 2018, com Eduarda Moraes, como as primeiras princesas do concurso de seus determinados anos. Em 2020, Vitória Reis foi coroada como a quarta princesa com a maquiagem de Carlos de Moraes.

“Recebo a temática meses antes, do estilista com quem trabalhamos, Zandro Gurjão, aí começo pesquisar maquiagens que possam se encaixar no personagem. Apresento o projeto para ele um mês antes, faço o teste bem antes para ver o que vai ser usado e o que vai ser eliminado, até para conhecer o rosto da candidata”, explica o profissional.

Profissionais cuidando da beleza de Valéria Christie para o coquetel de lançamento da candidata do Clube do Remo, em 2017. (Arquivo Pessoal)

Desde o primeiro contato com o tema, fantasia e candidata, surgem alguns desafios, mas o maior deles é encontrar a harmonia entre o trabalho de tantos profissionais. “Hoje em dia é escolher a maquiagem perfeita para cada personagem é um desafio também, porque nossa equipe de trabalha procurando sempre encaixar cada candidata com o personagem que ela estará representando”, conta.

“Por exemplo, a escolha errada da base, ou até mesmo o tamanho da pedrinha colocada no rosto da candidata, podem estragar qualquer maquiagem, até porque isso pode deixar a candidata com o olhar estranho e fazer com que não conquiste pontos com os jurados”, finaliza Carlos de Moraes.

RAINHA DAS RAINHAS DO CARNAVAL 2023

O concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2023, ano 75º, será no próximo dia 11 de fevereiro de 2023, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, com a abertura dos portões às 19h. São 14 candidatas representando seus respectivos clubes na disputa pelo título mais tradicional do Carnaval paraense.