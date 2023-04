Que cor usar? Teste de coloração pessoal promete exaltar a real beleza de homens e mulheres

Você já parou para pensar por que algumas cores ficam tão bem em alguém enquanto outras parecem não combinar? Certamente já houve dias que você olhou para o guarda-roupas e não encontrou nada que lhe agrade. Pois saiba que a fórmula para criar looks incríveis está na coloração pessoal de cada um. Em Belém, diversos profissionais já estão habilitados para ajudar você a descobrir sua paleta de cores ideal e reduzir o tempo gasto trocando de roupa em frente ao espelho e até mesmo economizar na hora de ir a uma loja comprar roupas.

Para chegar a essas cores ideais, os profissionais da área levam em conta três pilares: cor natural dos cabelos, cor dos olhos e tom de pele. Ou seja, se você é daqueles que abusa do famoso "pretinho básico" ou do branco com medo de errar? Saiba que há vida fora desses dois tons.

A paraense Karina Farias, consultora de imagem, explica que a coloração pessoal faz parte de um acompanhamento para quem busca melhorar ou mudar sua imagem. "Esse serviço vem crescendo cada vez mais em Belém e é usado não só por quem busca melhorar sua imagem ou se posicionar no mercado, mas também por pessoas que estão passando por alguma mudança de vida. Mulheres ou homens que terminaram relacionamentos, por exemplo, e que querem melhorar a autoestima, é um dos públicos que procura esse serviço, assim como pessoas que querem se lançar como marca ou virar influencer, por exemplo", comentou.

Karina Farias trabalha com consultoria de imagem e um dos serviços é o teste de coloração pessoal (Heloá Canali/)

Karina explica ainda que antes de começar a etapa que leva a descobrir a paleta de cores de alguém, ela realiza uma espécie de entrevista, onde ouve os anseios de cada um e descobre o que a pessoa busca. "Como o nome já diz, é uma consultoria. É nessa hora que eu também busco entender o estilo da pessoa, como ela quer ser vista e, assim, adequar as cores da melhor forma", comenta.

"Uma cliente que atendi chegou com várias questões pessoais. Ela estava se separando, com baixa autoestima, tinha se deixado de lado e queria melhorar sua imagem. Ela é uma super morena, maravilhosa, que estava usando cores muito apagadas e que não ressaltavam sua beleza", comentou Karina

A consultora de imagem conta que depois do teste, ela partiu para encontrar novas peças, com cores da sua paleta, e iniciou uma "transformação". "Encontramos também nesse processo a cor ideal para o cabelo, ela começou a usar um 'moreno iluminadado' com mechas'; usou e abusou de cores mais intensas como laranja, púpuras e amarelos, fazendo também as combinações com essas cores: a mulher ficou incrível", detalhou Karina Farias.

Karina Farias - consultora de imagem (Heloá Canali/Oliberal.com)

A também paraense Flávia Saboia, procurou os serviços de coloração pessoal para mudar um pouco sua história. "Passei por dois processos depressivos, que incluem a perda da minha vó e o adoecimento da minha mãe. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar com o Instagram, criei um perfil de promoções (o Égua, ta barato!) que começou a crescer muito, foi então que percebi que precisava aparecer melhor, de forma mais profissional e harmônica para chamar atenção do público.Foi nesse momento que procurei a profissional da área", conta.

Ela diz que após descobrir a sua paleta de cores, que é a Verão Frio, sua vida mudou.

"É impressionante como de fato a gente muda, se sente mais viva, mais bonita. Fiz um ensaio fotográfico para criar meu mídia kit já usando as cores da minha paleta, que incluiu, inclusive, o tom do cabelo, a cor do esmalte, as cores de maquiagem, do batom... o resultado ficou incrível. Levantou a minha autoestima de uma forma impressionante. Hoje me sinto mais bonita, com a cara mais saudável.. é outra vida!", detalhou.

Flávia Saboia em ensaio fotográfico após descobrir a sua paleta de cores: "verão frio" (Arquivo Pessoal/Flávia Saboia)

O que é o Teste de Coloração pessoal?

Também conhecido como análise cromática ou teste de cores, o teste de coloração pessoal é uma avaliação que ajuda a determinar as cores que melhor se adequam a uma pessoa com base em sua cor de pele, olhos e cabelos. O objetivo desse teste é encontrar as cores que realçam a aparência e a beleza de cada um.

Paleta de cores (Heloá Canali/OLiberal.com)

O teste de coloração pessoal é muito útil para pessoas que desejam maximizar sua aparência e o estilo pessoal, e é frequentemente usado por consultores de imagem, estilistas e maquiadores profissionais para orientar pessoas que estão buscando se destacar em uma entrevista de emprego, um evento importante ou qualquer outra situação em que a aparência é importante.

Quais os benefícios de fazer o teste de coloração pessoal?

Imagine então descobrir como deixar sua imagem harmônica e equilibrada; deixar os olhos brilhantes; fazer com que a pele pareça mais macia e vistosa, com a textura mais suave e lisa; amenizar a aparência de manchas, rugas ou linhas de expressão? Um sonho, não? Mas os benefícios não param por aí. Escolher as cores adequadas também pode deixar a aparência mais saudável, mais jovem, deixar o contorno do rosto mais definido e até embranquecer os dentes!

Saber as cores que combinam com o seu tom de pele, com a cor do seu cabelo, quais os tons mais adequados para usar em diferentes ocasiões podem ajudar - e muito - na imagem pessoal. Quem nunca se perguntou o que vestir e que cor usar para ir a uma entrevista de emprego? Ou que cor usar durante um primeiro encontro com o crush?

Como é feito o Teste de Colocação Pessoal?

O teste é realizado por um profissional especializado em análise de cores. Durante o processo, a pessoa é exposta a diferentes cores de tecidos e peças de roupa enquanto o profissional observa a reação da pele a cada uma delas. Isso é feito para determinar se a cor é favorável ou desfavorável à pessoa, com base em como ela afeta a aparência da pele, olhos e cabelos.

Teste de coloração pessoal leva em conta, também, a cor dos olhos (Heloá Canali/OLiberal.com)

"A cor da íris de cada um é o que define a coloração de cabelo mais adequada. Nesse caso da foto, por exemplo, percebe-se que pode-se usar o moreno iluminado e até alguns loiros mais fechados que caem super bem na cliente", explicou Karina Farias.

Ao final do teste, o profissional apresenta uma cartela de cores personalizada, contendo as cores que melhor a favorecem, melhores tipos de acessórios (nesse caso se é melhor usar prata, bronze, dourado... ), cores para esmaltes, maquiagens e até as combinações de tons no mesmo look. Isso ajuda a pessoa a criar um guarda-roupa que complementa sua aparência natural e faz com que ela se sinta mais confiante e bonita.

Qual mensagem cada cor de roupa pode passar?