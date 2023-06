Padre Patrick normaliza amamentação na igreja e presença de crianças com autismo

O Padre Patrick, que mora em Parauapebas, sudeste do Pará, é um influenciador super ativo nas redes sociais e sempre levanta alguns questionamentos aos seus quase 6 milhões de seguidores no Instagram.

Usando o humor para compartilhar informações, dessa vez o religiosos foi taxativo ao falar sobre a presença de mães lactantes e de crianças com autismo. Ela compartilhou primeiro no seu story e depois no feed do seu perfil: “Postando no feed depois de muitos pedidos!”.

“Se você é mãe e seu filho quer mamar dentro da igreja, não precisa sair para fazer isso! Não existe nada de profano nisto, aliás este momento é sagrado. Jesus foi amamentado por Maria, inclusive!

Se vocês são pais de uma criança autista e com algum déficit de atenção, ou coisa do tipo, não tenha vergonha de levar seu filho à igreja. Deixe ele percorrer os espaços, olhar as imagens, escutar os sons!

Existem pessoas más que condenam isso, o problema está nelas, são fariseus, Jesus nunca se deu bem com estes.”

Nos comentários encontramos relatos de muitas pessoas que passaram por situações parecidas. Outras, falaram sobre a sensatez do padre.

“Arrasou padre, a maldade está na cabeça de cada um, o ato de amamentar é sagrado, uma ligação eterna, amamentei meu filho durante os 5 primeiros anos e via muitos olhares de julgamentos, pessoas me orientando a parar e suplementar com coisas industrializadas e eu contrariando a sociedade que quer impor a praticidade e a modernidade a qualquer custo exerci minha maternidade em plenitude, pois meu filho jamais deixou de comer o que devia dentro da idade em que estava ou seja o aleitamento só estreitou ainda mais nosso laço de afeto... E falando sobre o respeito as necessidades de cada criança, este é o verdadeiro evangelho do Cristo, sou espírita e apreciado muito Cristãos como você e o papai Francisco, vocês são show de iluminação”, escreveu uma internauta.

“Que lindo, Padre! Meu filho é autista, e ele adora ir à Igreja. Mas fico envergonhada, porque ele fica andando e explorando, e acho que ele atrapalha... Mas se eu nunca levá-lo, ele não vai criar um vínculo com a Igreja. Obrigada por esse carinho!”, disse outra seguidora.

“Perfeito padre, ótimo que você fale sobre isso, para que esse tabu que nunca existiu seja quebrado. Lembro bem quando fui batizar minha filha ela chorou com fome, fui amamentá-la e percebi que tinha uma senhora me olhando torto, nem me importei e continuei. Mas ainda existem muitos preconceitos sobre isso”, relatou uma internauta.