Padre Patrick encontra Grazi Massafera e se diz impactado com ela

O Padre Patrick, que é ministro há nove anos de uma igreja em Parauapebas, no interior do Pará, mostrou que é gente como a gente. Ele contou em seu perfil no Instagram, com quase 10 milhões de seguidores, que “não fingiu costume” ao encontrar Grazi Massafera na noite desta sexta-feira, 20.

O religioso explicou que esperava em Recife, Pernambuco, o seu voo de retorno para Belém, de onde seguiria de carro para Parauapebas, quando avistou a artista. “Tirei foto e tudo”, disse.

“Estava aqui no aeroporto, do nada, encontrei um pessoal de uma comunidade católica e na mesa deles, quem tava? Grazi Massafera. Fiquei impactado, gente!”, contou Padre Patrick.

A atriz também postou no seu perfil no Instagram esse encontro.

Quem também estava por lá era Edelson Ribeiro, O Sobrevivente, que narra vídeos nas redes sociais sobre as suas experiências gastronômicas. Ele postou um vídeo do com Padre Patrick comendo bolo podre.