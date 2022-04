Padre Patrick usa termo capacitista em evento religioso e faz piada com 'mulheres encalhadas'

O Padre Patrick, famoso nas redes sociais por interagir frequentemente com os seguidores e também fazer comentários sobre diversos assuntos, participou no início da semana da Festa da Penha, tradicional festividade religiosa do Espírito Santo. Em uma de suas pregações, ele brincou com uma situação da festa que acabou virando meme, e também acabou usando um termo capacitista. "Tomara que o Wanderley não toque o 'Malvadão' hoje, né?", brincou Padre Patrick, fazendo referência ao momento em que um reggae foi tocado por engano durante uma cerimônia religiosa.

Em seguida, o padre começou a contar uma história de quando fez uma aula experimental em um box de crossfit, e usou um termo considerado capacitista, "fingir demência". A expressão se refere de forma negativa a pessoas que vêm sofrendo ou sofreram um declínio geral das habilidades mentais, como o raciocínio, a memória ou a linguagem.

"Quando você estiver diante de uma situação assim que 'ah, sei lá, queria tá em qualquer lugar menos aqui', finja demência", começou o padre.

"Quando eu aprendi a fingir demência? Numa aula de crossfit, de verdade. Eu fui um dia, fui lá, me dispus. O dono do box era meu amigo, insistia muito, aquela coisa toda. Sabe aquela hora que parece que a sua alma já saiu do seu corpo? Que você está sem dignidade mais nenhuma, que você já não tem mais brilho no olho, está quase para gorfar? Foi naquele dia que eu descobri que um box de crossfit é uma extensão do inferno. Se você quer saber como é o inferno, pelo menos um parâmetro, vai fazer uma aula experimental num box de crossfit", contou o padre.

O sacerdote ainda continuou a história falando sobre mulheres solteiras, e insinuando que estas não devem procurar homens com corpos sarados, pois são muito disputados.

"Acho que a gente tem que aprender, é um exercício que eu recomendo muito, principalmente pra quem está no Amém, sabe o que é o Amém? É a Associação das Moças Encalhadas Mesmo", começa o padre, sugerindo como estas mulheres devem se comportar.

"Quem está nessa situação, que há muito tempo já não tem um couro do lado, não tem que procurar namorado, por exemplo, em academia, em crossfit, porque esse povo é muito disputado, aquelas barrigas. Procura aquelas calçadas onde o povo faz caminhada, tem aquelas barrigas de cerveja. Gente mais normal, como nós. É esse povo que vocês têm que ir atrás, um povo que não é disputado, não tem muita vaidade, não tem essas coisas, não fica postando foto sem camisa, essas coisas todas", finaliza o sacerdote.