'Cesária foi marcada para tirar rei da barriga', diz padre Patrick sobre Jade Picon

O paredão do BBB22 entre Jade Picon, Arthur Aguiar e Jessilane está movimentando as redes sociais ao longo dos últimos dias. Muitos memes têm tomado a web e alguns apontam para a eliminação da influenciadora, na noite desta terça-feira (8), que é a maior rival do marido de Maíra Cardi.

Até o padre Patrick, famoso na internet, entrou na brincadeira: "Cesária da Jade foi marcada pra amanhã. Pra tirar o rei que tem na barriga", comentou o religioso, que é conhecido pelo bom humor, em uma publicação no Instagram.

A publicação rapidamente viralizou e caiu no gosto dos internautas, que fizeram uma montagem de Picon momentos antes do "parto", que faz referência à eliminação no Big Brother Brasil 22. Confira: