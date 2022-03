Fã do 'BBB 22' invade reportagem e pede eliminação de Jade Picon

A torcida pela eliminação de Jade Picon no paredão de hoje (8) no "BBB 22" parece ter apelo popular e também de famosos. Nesta terça-feira, 8, uma cena inusitada chamou a atenção da TV Globo.

Durante a edição do jornal NETV, na Globo Recife, enquanto uma repórter falava sobre a falta de água em um bairro, um fã do "BBB 22" apareceu logo atrás carregando uma placa com a frase "#ForaJade". A história logo virou assunto nas redes sociais.

Padre Patrick faz piada com Jade Picon

Outro que declarou torcida pela eliminação de Jade Picon foi o Padre Patrick, famoso nas redes sociais pelo conteúdo humorístico. "Cesária da Jade foi marcada para amanhã. Pra tirar o rei que tem na barriga dela", escreveu o padre no comentário de uma postagem.

Jade Picon disputa o paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane. Ela foi parar na berlinda após atender o Big Fone, e levou junto seu grande rival, o ator Arthur Aguiar. A rivalidade deve chegar ao fim hoje (8), caso um dos dois seja eliminado no paredão.