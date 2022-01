Padre Patrick pede bom senso na interpretação do post dele sobre querer ver sangue no BBB

Conhecido pelos comentários divertidos que faz nas redes sociais, o padre Patrick Fernandes tem reclamado bastante do clima de paz do Big Brother Brasil 22. Teve grande repercussão a recente postagem dele: “Quem quer paz compra uma pomba branca, no BBB a gente quer ver sangue, gente. Kkkk”, disse.

A declaração rendeu comentários negativos e o religioso tentou se explicar no Twitter, dizendo que a palavra "sangue" teve o sentido de entretenimento e não de apelo à violência e pediu bom senso dos seguidores:

Já em um vídeo no Stories do Instagram, padre Patrick está chegando de carro a Parauapebas, no Sudesde Paraense. De cabelo arrepiado, ele compara o BBB 22 à uma igreja tamanha a paz que reina na casa mais vigiada do país:

"BBB, pelo amor de Deus, vamos botar o Gil (do Vigor) lá dentro, uma meia hora, (ou) a mamacita (Karol Conká) pra esquentar um pouco aquele negócio. Tá parecendo mais uma igreja, tem mais paz lá do que na minha (igreja)", diz o padre, que marca os ex-BBBs na postagem.