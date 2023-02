Padre Patrick fala de depressão, vaidade e relação com a Paula do BBB 23

O Padre Patrick Fernandes, que se tornou um fenômeno nas redes sociais pela forma bem-humorada com que costuma dar conselhos aos fieis nas redes sociais, foi um dos convidados do programa "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (6), e mostrou a sinceridade que se tornou sua marca registrada ao falar sobre algumas questões levantadas pela plateia.

Além dos conselhos sentimentais, que o tornaram popular nas redes sociais - onde tem mais de 5 milhões de seguidores só no Instagram -, Padre Patrick falou sobre procedimentos estéticos, depressão e sobre a sister Paula Freitas, que participa da atual edição do reality exibido pela TV Globo, o BBB 23.

"Já fiz botox umas duas vezes, acho que está até precisando de novo", disse o pároco, assumindo que tem, sim, suas preocupações com a vaidade.

Ele também destacou que pratica atividade física para manter a saúde em dia e "ficar bonito" e revelou que não descarta uma harmonização facial, no futuro. Porém, disse que é contra o crossfit.

Padre Patrick atua na Paróquia São Sebastião, em Parauapebas, e a escolha pelo Pará foi outra questão que fez questão de destacar em sua participação no programa. “Estou longe dos grandes centros. Passei por um longo processo de depressão e quando comecei a ficar bem senti muita vontade de ser útil, de recuperar minha vida, aí começou a pandemia. Não acredito que a fé precise ser algo pesado, um fardo. Acho que Jesus era uma pessoa leve, por isso que ele atraía tanta gente”.

E como um sacerdote "fora da curva", Padre Patrick não se furtou a comentar sobre o BBB 23. Ele revelou que conhece a paraense Paula, mas, não tem contato com ela. Embora a biomédica não frequente a paróquia dele, o município de origem da sister, Jacundá, fica próximo de Parauapebas, onde o padre atua, e ambos estão localizados no sul do Pará, pertencendo à mesma diocese.

Ainda sobre o reality, Patrick comentou sobre a recusa de Tina em receber um abraço de Gustavo, após ele indicá-la ao paredão na noite do último domingo (5): "Já que sou padre aceitaria o abraço, mas, por dentro estaria pensando ‘Me aguarde que semana que vem vou ser líder e te boto também’", declarou, bem-humorado.