Tule em estamparia vira queridinho das blogueiras

As famosas estão usando e abusando das roupas de tule. Em uma nova apresentação, com estampas, a tendência voltou com força total e tem ganhado muitas consumidoras. Vindo da gringa, muitas famosas já têm no seu guarda-roupa algum modelo de tule. Esta semana, Gessica Kayane, a Gkay, lançou a sua marca de roupa Gyka by Gkay e mostrou peças com essa proposta.

“O tule de um tempo pra cá esteve muito presente nas principais tendências de moda internacional. As grandes maisons utilizaram por muito tempo ele em máxi vestidos de festas para dar um ar dramático. Acontece que essa tendência vem se repaginando e ganhando os ares mais urbanos, com a força da secondskin (segunda pele) nas últimas coleções, muitas vezes pretas, com brilho, com texturas. Isso foi ganhando nova forma com cores e estampas”, explicou Vinny Araújo, stylist e figurinista.

“Fazendo primeiramente muita referência aos anos 70, essa tendência foi ganhando ares futuristas, mais clubbers e mais sexys, se mesclando a outra tendência, os Bodycons (peças mais justas ao corpo). Até cair nos gostinhos de grandes marcas como Mugller, e ser vestido por grandes personalidades internacionais e nacionais e se popularizar e expandir no e-comerce de marcas chinesas”, completa.

O profissional conta que “essa tendência vem mais usável em vestidos, conjuntinhos e tomou até o gosto do beachwear”. Vinny Araújo, atua na área de styling, produção de moda, figurino, cenografia e direção de arte desde 2015.

Como antecipou o profissional, a novidade é usar o tule com estampas, mesmo que ainda possa aderir aos mais lisos. Trazendo transparência, mas um ar de mistério e “escondido”, os detalhes dessa tendência são as estamparias psicodélicas, uma vibe que remete aos anos 1970. As cores também podem ser as mais vibrantes.

A influenciadora Adjanir está sempre ligada no mundo da moda, tanto para entregar bons conteúdos aos seus seguidores ou como empreendedora, já que é proprietária de uma loja de roupa. Ela deixou a faculdade de direito para investir nessas duas carreiras.

Há seis anos trabalhando com a internet e há 15 empreendendo, Adjanir trouxe para sua loja uma coleção cheia de modelos em tule. “A dica é: sejam ousadas, abusem dos modelos e estampas, se desprendam do pensamento de que tule só se usa na praia. Sabendo fazer as combinações certas, as roupas em tule podem ser usadas na cidade, em baladas. É só fazer a combinação com acessórios, tênis, salto, bota, que fica uma proposta incrível”, avaliou Adjanir.

A influenciadora usou os looks que Jade Picon, ex-participante do Big Brother Brasil 22, usou dentro do programa para explicar um pouco de como pode ser usual o tule. “Ela ditou moda nessa edição, 90% dos seus looks foram em tule, e que arrasava em cada proposta”, lembrou.