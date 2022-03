Matriarcado e a beleza da mulher amazônida são destaques em ensaio fotográfico

Falar e reproduzir a mulher amazônida é tratar de questões múltiplas e marcantes que passam desde o temperamento até os traços físicos. E com esse olhar, o maquiador e diretor criativo Neto Navarro resolveu criar um ensaio fotográfico como forma de mostrar um pouco das singularidades e verdades das mulheres nortistas e amazônidas.

O trabalho é reflexo de observações a partir de contato e percepções e, por isso, ele resolveu juntar mulheres de diferentes belezas, realidades e profissões e mostrar suas marcas de forma autêntica, mas também ousada. Veja as fotos:

Editorial de Moda Tuane Valente, modelo plus size Kely Ferreira e Eliana Ferreira, boieiras do Ver-o-Peso Nic Dias, rapper e estudante de Ciências Sociais Tayná Carvalho, 30, modelo e nutricionista Sammilz, cantora, compositora e produtora cultural Matriarcado e beleza da mulher amazônida

"Quando se pensa em mulher nortista e amazônida é comum pensar apenas na mulher indigena. E eu vejo que não é apenas isso. A mulher nortista é diversa e miscigenada. Por isso, eu trago para este ensaio a miscigenação da mulher. Quero mostrar que a mulher nortista é forte, ousada, veste o que ela quiser", diz Navarro.

Para o ensaio, ele chamou seis mulheres de diferentes trabalhos, bairros e classes sociais. Elas têm vivências diferentes, porém o que há de comum é que todas têm o matriarcado como base familiar. "É só olhar ao nosso redor e ver que a maioria das famílias, pelo menos aqui na nossa região, são comandadas por mulheres. Ela é mãe, trabalha, sustenta os filhos e cuida da casa", acrescenta Neto Navarro.

Quando o maquiador pensou na escolha das modelos, um dos critérios foi o empreendedorismo, já que todas lutam dia a dia para o sustento da família.

Modelos: Eliana Ferreira, boieira na feira do Ver-o-Peso.Kely Ferreira, 36 anos, boieira do Ver-o-Peso.Tuane Valente, mãe solo, modelo plus size e empreendedora.Nicole Dias, que também é a MC Nic Dias.Sammiliz é cantora, compositora, produtora musical e radialista.Tayná Carvalho, 30 anos. Trabalha como modelo desde os 14 anos.

Equipe:

Belezas Isis Penafort

Produção Eddie Souza

Styling e direção criativa Neto Navarro