Veja 5 inspirações de maquiagem para 'brilhar' no Carnaval 2025

A contagem regressiva para o carnaval já começou e, com ela, começou também a busca pela maquiagem perfeita para brilhar no Carnaval. Pensando nisso, Marcos Costa, especialista em beleza e maquiador oficial da Natura, desenvolveu 5 looks incríveis para você arrasar em qualquer ocasião – seja no bloquinho, na festa ou até mesmo nas avenidas. Com truques, dicas e produtos essenciais, ele compartilha tudo o que você precisa para garantir uma make vibrante, cheia de estilo e que resista até a quarta-feira de cinzas. Confira:

1- Para um visual cósmico

Comece aplicando a Base Sérum Nude Me para garantir uma pele hidratada e uniforme. Em seguida, use o Corretivo cobertura extrema 24h para iluminar a área abaixo dos olhos. Nos olhos, esfume a Sombra Studio Palette Azul Glam Metálico nos cantos externos e desenhe traços delicados com a Caneta Delineadora Colorida para olhos Amarelo Suave. Finalize com a máscara para cílios Secret, dando volume e definição. Nas maçãs, aplique o Iluminador Marmorizado Corpo e Rosto para um brilho sutil, e nos lábios, use o Gloss Labial FPS 15 Boca 100 para um acabamento luminoso.

Marcos Costa explica como fazer vários tipos de maquiagem (Divulgação/Natura)

2- Para quem gosta de cor

Aplique nas maçãs, o Blush Intense Me Uva Matte, que pode adicionar um efeito elegante. Nos lábios, o Gloss Labial FPS 15 Vermelho 100 traz um acabamento vibrante e marcante.

3- Musa Solar, pronta para brilhar

Para quem quer apostar em um look mais solar, após preparar a pele com a base Matte e o pó compacto Nude Me para garantir que a make dure durante o calor, comece esfumando a Sombra Studio Palette Bronze Glow no contorno externo dos olhos. Em seguida, use a Caneta Delineadora Colorida para olhos Azul Oceano para criar um delineado assimétrico na raiz dos cílios. Finalize com a máscara para cílios Volume Magnífico lavável, para volume e definição. Nas maçãs, aplique o Blush Pérolas Bronzeadoras e, nos lábios, crie um efeito ombré esfumando o Batom Extremo Conforto Laranja 8-C. Esses produtos são ideais para todos os tons de pele, proporcionando um visual vibrante e duradouro.

4- Aquarelada

Para quem quer apostar em uma maquiagem colorida e suave, com um toque artístico, o look aquarelado é a escolha perfeita! Após a preparação da sua pele, comece nos olhos aplicando todas as cores das Sombras Mono nos cantos externos, criando um degradê que mistura tons vibrantes. Com um pincel umedecido, pressione suavemente as cores na pele, criando um efeito delicado e integrado. Finalize com a Multimáscara Tint para cílios à prova d’água preta à prova d’água nos cílios, garantindo alongamento, supercurvatura e definição, e use a máscara para os olhos e sobrancelhas incolor nas sobrancelhas para manter o visual natural.

Nas maçãs, aposte no Duo Superbrilho Quartzo Rosa, que traz um brilho suave e luminoso, perfeito para um toque de frescor. Nos lábios, o batom líquido Super Brilho Roxo Life completa o look com um toque vibrante e duradouro. Para um brilho ainda mais impactante, o Duo Superbrilho Golden Rubi é a escolha perfeita, trazendo um toque sofisticado e radiante ao look.

5- Look monocromático para quem ama um visual harmônico

Com a pele já preparada, aplique a cor vermelha do Duo Superbrilho Golden Rubi nos cantos externos das pálpebras, e a cor dourada nos cantos internos. Esfume bem com pincel de precisão, criando um efeito suave entre as cores. Misture as duas tonalidades do Duo Super Brilho Golden Rubi e aplique também nas maçãs, criando um look monocromático com brilho. Nos lábios, use o batom líquido Super Brilho Vermelho Love, garantindo um acabamento brilhante. Nos cílios, a Máscara Volume Boost para cílios proporciona 36% mais volume e é super fácil de aplicar e remover, enquanto a máscara para olhos e sobrancelhas incolormantém o formato natural. Dica: O batom líquido super brilho de Natura Faces é multifuncional: pode ser usado como batom, blush e/ou iluminador.

Todos os produtos citados acima estão disponíveis no site oficial da Natura, nas lojas físicas ou com as Consultoras de Beleza Natura.