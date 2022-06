Moda junina: como combinar looks acessíveis

A quadra junina está on e os looks também. As stylings Maira Martins e Ketlen Suzy mostraram quatro opções de roupas com temas juninos, mas também muito usuais para o dia-dia. Fugindo de temas florais, de chita ou xadrez, as profissionais ousaram nas combinações, deixando tudo bem estiloso e acessível.

VEJA MAIS

Maira e Ketlen não esqueceram de fazer a combinação com botas, que deu um toque especial aos looks. As fotos de Izabella Caroline, Marcos Adles, Matheus Baraúna, Neurem Dandara foram feitas no Manda Jobs, e a beleza ficou por conta de Isis Penafort.

Maíra é formada em ciências sociais, mas trabalha com produção de moda e figurino, e Ketlen é formada em design, trabalha em composição figurino para TV e cinema e tem um projeto chamado Coletivo Girls, que trabalha com slow fashion, que é uma das facetas da moda sustentável, com garimpo e criações de peças, além de acervo para aluguei.

“A gente pensou em criar esses looks não necessariamente pensando no comum, saindo do usual. São peças que sim, dá pra usar durante qualquer festividade ou qualquer evento, mas são peças que também a gente que darão um toque diferenciado daquele do padrão, do que se pensa de festa junina, que são xadrez ou chita”, disse Maira.

VEJA OS LOOKS

Veja os looks (Foto: Filipe Bispo)

“Aqui no Pará a gente costuma usar bastante estampa, textura, misturar cores. Então, com um pouquinho de criatividade a gente consegue montar um lookinho junino com o que tem em casa assim. O que não pode faltar assim no look junino quando vocês pensam? É muito difícil determinar, para mim que é uma coisa que eu gosto muito na vida inclusiva, não só na época menina, são botas, eu amo bota”, acrescentou Ketlen.

Pensando sempre em o que temos em casa, garimpando o closet e com a dica das stylings podemos achar peças incríveis para a ocasião. “Acho que se a gente deve pensar dessa forma, em moda como algo democrático, acessível”, acrescentou Maira.