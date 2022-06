Modelo paraense estreia no São Paulo Fashion Week

Bella Mello, 19 anos, desfilou pela primeira vez na passarela do São Paulo Fashion Week. Nesta quinta-feira, 3, ela fez parte do desfile da Naya Violeta, pelo Projeto Sankofa, resultado da parceria inicial entre o movimento Pretos na Moda. Chamado de “O que virá amanhã”, na passarela, a marca apresentou um mix de estampas potentes e elegantes, que invocam a força do tempo para nos cobrir de axé.

VEJA MAIS

Naya Violeta foi criada em 2007, e leva o nome artístico de sua criadora. Dos 26 looks apresentados no SPFW, um deles esteve no corpo de Bella Mello. Vivendo a emoção e a correria de um grande desfile, ela mostrou a desenvoltura na passarela, que antes era vista apenas em publicidades. “O look que usei fala muito da diversidade e identidade que o Brasil carrega. Onde a fé vibra para um futuro próspero”, disse a modelo.

Sempre trabalhando com comercial, ela fez sua estreia no SPFW e mostrou suas habilidades, que já puderem ser vistas por conta de grandes marcas que ela já trabalhou, além da TV, ao participar do Big Brother Brasil 2021.

Com 1,75m, peles negras, olhar expressivo e cabelos longos, Bella Mello mostrou na passarela muito mais que uma tendência, ela usou um look que possui um história por trás. “Desde o início do ano venho trabalhando o lado fashion na minha carreira principalmente no que diz respeito ao meu corpo e as medidas, intensifiquei nos treinos, alimentação e nos protocolos determinados pela minha equipe. E as coisas foram acontecendo. Hoje já estou sendo apresentada pelos os bookers da minha agência para os trabalhos fashion e o SPFW veio, fui pré selecionada para a marca que desfilei pela própria Naya, onde ela só quis me ver pessoalmente para fazer a prova de roupa e isso me deixou muito feliz e realizada”, explicou.

Com a agenda cheia e morando em São Paulo, Bella intensifica a sua vida profissional. “Amei minha estreia nas passarelas do SPFW e amo também o comercial que tem mudado a minha vida, junto com a minha mãe e faz com que eu consiga também ajudar minha família, que acreditam e torcem por mim desde o início. Adoro fazer campanhas, porque cada trabalho me traz uma nova experiência. Recentemente realizei também campanha para a marca de roupa esportiva, onde teve a exigência de um bom condicionamento físico para o trabalho com o tema de Crossfit. E tive também uma grande experiência de trabalhar com a marca grande brasileira, numa diária noturna que deu início às 21h e durou toda a madrugada”, finalizou.