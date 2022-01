Modelo paraense conquista o sucesso após BBB21

Todos os anos, o Pará sempre espera por representantes no Big Brother Brasil. E para quem não sabe, em 2021, teve belenense dentro da casa. Aos 18 anos, Bella Mello, desfilou em uma passarela virtual do BBB21 e viu as portas se abrindo para ela.

A paraense, agenciada pela Mega Model Brasil e pela 40 Graus Models, assinou com várias marcas nacionais e teve o seu rosto estampado por diversas campanhas ao longo de 2021.

“O convite veio através da minha agência do Rio de Janeiro e foi inesperado, não imaginava em tão pouco tempo de trabalho já desfilar no reality e em ter essa visibilidade toda. Eu tinha acabado de rezar umas 19h30h e alguns minutos depois o Sérgio Matos, diretor da empresa, me ligou e disse: Bella você está dentro de um desfile no BBB. Fiquei sem entender e ele completou “você vai desfilar dentro da casa mais vigiada do Brasil”. Nisso eu pulei, gritei de felicidade abracei minha mãe, minha família. Fiquei muito feliz e ansiosa pelo dia do desfile”, contou a modelo.

Depois de ter sido escolhida ao lado de mais 5 modelos, Bella entrou na casa por dois dias. O primeiro foi para o ensaio e o segundo para a gravação. O desfile foi realizado através de um holograma, produzindo imagem tridimensional dos modelos, e foi exibido no dia 5 de março.

“Foi uma emoção muito grande, não parava de agradecer a Deus por estar lá. Eu conseguia ouvir os participantes, a gente via como tudo funciona, as pessoas que trabalham lá dentro, a equipe gigantesca. Foi um casting bem selecionado por conta da pandemia, foi uma grande honra estar dentro. Andei no carrinho do projac que era o meu sonho. O resultado ficou lindo, a galera de Belém vibrou, principalmente a galera do meu bairro”.

Com a participação, a modelo ficou ainda mais conhecida nacionalmente e estabeleceu bons contatos profissionais, ela continua realizando casting para outros trabalhos na Globo. O desfile rendeu para Bella um contrato com a marca. Hoje ela está com o rosto estampado em todas as lojas do Brasil. “É muito legal porque a galera que me conhece desde criança vai na loja e fazem foto, postam e marcam”, contou.

A conexão da paraense com o BBB pode ter ainda mais episódios pela frente, porque ela tem o desejo de participar do reality e antecipa logo: “acredito que eu iria representar muito bem o nosso Estado e não seria cancelada (risos)”. Da Cremação para o Brasil, a modelo carrega as suas raízes e diz que tem orgulho de levar para o Brasil o nome da sua cidade.

CARREIRA

Bella começou a carreira com 16 anos, hoje aos 19, se divide entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ao lado da mãe Nubia Mello, a modelo tem uma agenda cheia de trabalho.

“Em quatro meses, logo que cheguei na capital paulista, já venho trabalhando com grandes marcas. Recentemente fiz uma campanha com o Alok, que ficou incrível também. Muitas pessoas não sabem disso, mas estou antecipando: estarei estampada por ai ao lado do Alok em todo o Brasil “, contou.

“No final de 2021, a agência que sou representada de São Paulo, reuniu comigo e me mostrou meu plano de carreira de 2022, que será mais focado no mercado fashion. Motivo de muito orgulho e dedicação, não sou só meu e sim da minha equipe, que me ajuda a chegar nas “benditas” medidas que o mundo fashion exige. Estamos felizes e otimistas para as novas experiências e conquistas. Mas continuarei trabalhando na parte comercial, onde sou muito grata pelos trabalhos realizados e ter conseguido me manter, pagar minha faculdade e ajudar minha família”, finalizou Bella Melo.