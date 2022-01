Rede BBB 22: Saiba como interagir com o programa nas redes sociais

O ‘Big Brother Brasil 22’ começa na próxima segunda-feira (17/01), mas o público já está ansioso para se comunicar com a produção e os confinados do reality show. Apesar de não ser algo recorrente no programa, há exceções em que fãs podem enviar mensagens e ‘conversar’ à distância com os brothers. Confira como ‘aparecer’ no BBB:

Como interagir com o BBB?

Ao longo do programa, são oferecidas hashtags em festas específicas, anjo e prova do líder, ou até mesmo em votações, em que o público pode ter uma relação ‘mais próxima’ aos participantes. Saiba como:

- Utilize hashtags da #RedeBBB ou ‘BBB22’ no Twitter

- Envie vídeos dublando frases famosas de edições antigas.

- Faça fotos com os templates animados de planta, dorminhoco e barraqueiro da semana.

- Crie um vídeo defendendo a sua ‘possível’ permanência no BBB e viralize.