Modelo paraense é destaque em desfile virtual na casa do BBB 21

A modelo paraense Bella Mello foi uma das participantes do desfile virtual realizado pela C&A na casa do Big Brother Brasil 2021, na noite desta sexta-feira (5). A ação foi toda planejada de forma a colocar os modelos dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas, sem que eles de fato estivessem lá. Para isso, foi usada a tecnologia da realidade virtual, que "transportou" os modelos para o cenário do desfile por meio de projeções holográficas.

Ao todo, seis modelos desfilaram looks super transados da C&A para delírio dos brothers, que ficaram supresos com a ideia bolada pela produção do programa. O perfil do Twitter de MC Pocah, uma das confinadas na casa do BBB 21, destacou o inusitado da ação e deu um aperitivo do que rolou.

Info PPV: Inusitado! A C&A preparou um desfile com realidade virtual para os participantes.



Bella Mello estava entre eles. Com 1.80 de altura e 18 anos, a jovem é uma das novas apostas do mundo fashion. Nascida em Belém e criada no bairro da Cremação, ela integra o casting da carioca 40 Graus Models, uma das maiores agências do Brasil, dirigida por Sergio Mattos.

Na manhã desta sexta, o próprio cap da 40 Graus fez uma chamada para o desfile em seu perfil do Instagram.