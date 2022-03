Saiba quanto custa cada cirurgia plástica e veja antes e depois das famosas

Mesmo sem ter as musas na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro, ou no circuito Barra-Ondina, em Salvador, a mulherada mostrou o corpão nas festas privadas de Carnaval realizadas pelo Brasil. Sem ser televisionada, como as festas dos anos anteriores, o Instagram é a vitrine para as musas que desfilaram as suas belezas durante este período carnavalesco. Muitas delas recorreram a procedimentos estéticos para ficarem ainda mais bonitas. Confira quanto custa cada um e veja o antes e depois das famosas.

Construir um visual é demorado e custa dinheiro. A influenciadora Virgínia Fonseca, que viajou por vários lugares do Brasil no Carnaval ao lado do seu marido Zé Felipe, é inspiração para muitas mulheres. Com apenas 22 anos, ela já se submeteu a vários procedimentos, entre eles, preenchimento labial, gengivoplastia, harmonização facial, lipoaspiração e lipo LAD. Esta última foi realizada antes dela engravidar da sua filha Maria Alice.

A cantora Lexa, que realizou shows no Rio de Janeiro e participou do desfile da Unidos da Tijuca usando e abusando de figurinos ousados durante este Carnaval, também possuiu o corpo que passou por algumas intervenções cirúrgicas. A artista já revelou que fez lipo e colocou silicone, mas nega qualquer cirurgia no bumbum. Há alguns anos, Lexa aderiu ao programa da life coach Mayra Cardi e conseguiu eliminar alguns quilos.

Antes e depois da Lexa (Reprodução)

Ludmilla precisou lidar com as críticas em relação a sua aparência no início da carreira e se submeteu a diversas cirurgias. A cantora já mexeu algumas vezes no nariz, na bochecha e já realizou algumas lipos. Recentemente, ela realizou uma lipo lad junto com a sua esposa Brunna Gonçalves.

Antes e depois de Ludmilla (Reprodução)

Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apontam que mais de 1,5 milhão procedimentos estéticos são realizados no Brasil todos os anos. Além das cirurgias plásticas, o brasileiro se entregou aos procedimentos estéticos menos invasivos, que podem ser realizados por outros profissionais da saúde, além do cirurgião plástico.

Quem deseja fazer uso das técnicas disponíveis no mercado, e possui dinheiro para isso, estão disponíveis os mais variados procedimentos.

Preço da beleza: Quanto custa para esculpir o corpo e o rosto?

Uma pesquisa realizada pela Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial (AAFPRS), em 2020, mostrou um aumento significativo na busca por cirurgias plásticas faciais. Muito em decorrência das selfies usuais nas redes sociais e os próprios filtros disponíveis que modificam feições e traços individuais, padronizando perfis específicos.

Cirurgião plástico, Allan Gadelha Chaves, destaca que nos últimos anos os procedimentos na face foram os mais procurados. (Divulgação)

O cirurgião plástico Allan Gadelha Chaves, formado pela Universidade Federal do Pará (UFPa), atende atualmente em São Paulo. Ele percebeu nos últimos dois anos houve um aumento significativo de cirurgias faciais.

“As cirurgias aumentaram sim neste período de isolamento e os principais motivos foram que as pessoas pararam de viajar, o turismo diminuiu por conta da pandemia, além disso, como as pessoas ficaram em home office, diminuiu a necessidade de férias para repouso do pós cirúrgico”, avaliou.

Há 12 anos atuando como cirurgião plástico, Allan percebeu a mudança de comportamento com a exposição na internet. “As selfies das redes sociais são um dos motivos para a procura de mais cirurgias, porque as pessoas estão incluindo nesse mundo as suas imagens e querem ficar melhor. Os procedimentos mais procurados foram as cirurgias de face: pálpebra e nariz. As cirurgias de contorno corporal também estão em alta, muito por conta das fotos, como de mama e lipoaspiração, que cresceu bastante com a possibilidade de uso de várias tecnologias. Como as pessoas começaram a se observar mais, surgiu essa demanda”, explicou.

Procura por cirurgias plásticas cresceu entre 2020 e 2021

De acordo com o médico, só no seu consultório, a procura por cirurgias nos anos de 2020 e 2021 cresceu entre 30 a 40%.

“As mídias sociais hoje influenciam de uma certa forma moda e tendência de estética. Sempre falo para as clientes que modas passam, mas a cirurgia plástica fica".

O cirurguão explica: "A pessoa tem que entender que o tratamento da cirurgia plástica é individualizado e que ele não deve seguir modas. Temos esse papel e dever como médico de alertar que cada tratamento é individualizado, por exemplo: não dá para fazer o rosto de alguém e fazer em outra pessoa, que possui outra estrutura óssea. Claro que algumas mudanças são possíveis”.

Cada paciente pode pagar um valor diferente por procedimento estético

Com 20 anos de formação, Allan explicou que os valores para os procedimentos podem variar. “As cirurgias variam de acordo com cada Estado, tem profissionais que têm honorários mais altos. O público que ele atende também interfere nisso, tem para todos os bolsos. Mas, por exemplo, uma cirurgia de prótese mamária custa a partir de R$ 15 mil, assim como uma lipo pode ser cobrada entre R$ 20 a R$ 25 mil, dependendo do caso”, finalizou.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) não autoriza a divulgação de valores de acordo com a resolução CFM 1836/2008: “Art. 3º: Cabe ao médico, após os procedimentos de diagnóstico e indicação terapêutica, estabelecer o valor e modo de cobrança de seus honorários, observando o contido no Código de Ética Médica, referente à remuneração profissional”.

A biomédica Dandara Almeida realiza procedimentos faciais. A maior procura no seu consultório é botox. “O valor varia entre R$ 800 a R$ 1000, teve meses que fiz mais de 80 aplicações, mas a média é 40”, explicou.

Adepta a cirurgias, procedimentos estéticos, academia e alimentação saudável, a influenciadora Paula Lobato fez as primeira intervenção cirúrgica aos 21 anos. Na ocasião, ela colocou uma prótese mamária de 325 ml. “Como eu tinha o corpo robusto e nada de mama, isso me frustrava. Meu sonho era ter a mama grande, porém quando eu fui fazer a cirurgia não tinha pele suficiente”, explicou.

Ao completar 26 anos, ela trocou a prótese por 425 ml e começou a gostar do resultado, mas o desejo era de ter seios maiores. Um ano depois ela fez bichectomia; “Deu contratura da minha mama, e com 32 anos troquei por uma de 625 ml”, na ocasião era realizou a rinoplastia.

“Procedimento estéticos, eu faço botox, preenchimento de olheiras, bigode chinês e preenchimento labial. Nunca fiz harmonização facial, mas faço tratamento para rosto como peeling, limpeza de pele, já fiz micropigmentação nos lábios e na sobrancelhas”, listou.

Paula Lobato realiza ainda procedimentos corporais menos invasivos.