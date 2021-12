Saiba quais são as cirurgias plásticas queridinhas das rainhas de bateria

O carnaval de 2022 está próximo e com ele começam as especulações de quem serão as rainhas de bateria das escolas de samba. Não é segredo os procedimentos estéticos que as rainhas de bateria realizam para estarem radiantes na avenida. O médico Luiz Haroldo Pereira, um dos pioneiros da lipoaspiração no Brasil, revela quais são os procedimentos estéticos mais procurados pelas rainhas.

Segundo o médico, os procedimentos mais realizados são os que modelam o corpo. A atriz Paolla Oliveira é uma das que prefere procedimentos menos invasivos e já realizou alguns tratamentos nas pernas. Ela já se submeteu a uma lipoaspiração nas coxas.

Viviane Araújo é outra adepta às cirurgias plásticas. A rainha do Salgueiro já fez lipoaspiração na área do abdômen e também já fez rinoplastia. Além dessas, a atriz também já realizou uma plástica nos braços.

A cantora Lexa também já admitiu que colocou silicone, fez lipo e também colocou preenchimento labial.

Sabrina Sato afirmou que já colocou silicone.

Doutor Luiz afirma que deve haver um aumento na procura pelos procedimentos durante essa época, principalmente lipo e implante de silicone. "Deve acontecer um aumento na procura por procedimentos cirúrgicos como a lipoaspiração de alta definição, a lipoescultura, que é o reaproveitamento da gordura para aumentar os glúteos. E os procedimentos de aumento das mamas”, diz ele.

O médico também conta que para estar bem durante os desfiles, é necessário estar em repouso por pelo menos 30 dias, porém ele revela que já teve pacientes que não seguiram a risca a recomendação: "Me lembro que operei uma musa da escola de samba Grande Rio que colocou prótese de mamas, fez abdominoplastia, lipoescultura e quatro semanas depois estava desfilando em cima de uma carro alegórico de mais de 10 metros”.