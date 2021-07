Gretchen faz novo procedimento para turbinar o bumbum; confira o resultado

Gretchen usou as redes sociais, nessa terça-feira (13), para compartilhar os resultados de um novo procedimento estético feito por ela. Dessa vez, a eterna “Rainha do Bumbum” fez um round glúteo. As informações são do Metrópoles.

O método promete melhorar a aparência do traseiro, deixando-o mais redondo, empinado e com melhor volume.

Confira:

(Reprodução/Internet)

A plástica foi feita na mesma clínica onde a artista realizou a sua harmonização facial, em 2019.