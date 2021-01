Gretchen revela que ‘tirou um pedaço do lábio' em nova plástica

Gretchen revelou que passou por uma nova cirurgia para melhorar a aparência da boca, detalhando que chegou a tirar um pedaço no lábio no procedimento estético. Em entrevista à Revista Quem, publicada nesta sexta-feira (15), a cantora de 61 anos deu detalhes de algumas das plásticas realizadas.

"As pessoas pensaram que eu tinha mexido no nariz. Fiz um encurtamento do lábio entre o nariz e a boca. Foi tirado um pedaço e levantou o lábio de cima. O ponto de dentro do nariz nem tirei ainda. Demora porque é uma cirurgia. Além de ter feito o encurtamento, tirei um pouco do lábio. O que incha é o lábio", explicou.

A musa do paraense Esdras de Souza ainda contou sua decisão de não tirar um tempo da internet durante a recuperação da cirurgia, lembrando a repercutida harmonização facial que ela fez em dezembro de 2020 e justificando que o resultado final de seus procedimentos não é rápido.

"As pessoas quando desejam fazer um procedimento não querem esperar. E não é assim, a harmonização é um processo que você vai ganhando com o tempo. Tem que fazer uma manutenção. Coloco aonde já está indo embora. Tenho que ir colocando de três em três meses porque mantém dessa forma", afirmou.

"Quando termino uma harmonização, já deixo marcada a manutenção. E tem o tempo de curar. Se faz hoje, depois de cinco dias que vai desinchar e com uma semana é que vai voltar ao normal. Acho legal mostrar o processo da boca inchada, do esparadrapo. Se o povo quiser falar, não estou preocupada. Daqui 15 dias vem dizer que está lindo", defendeu ela.