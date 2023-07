Dia Mundial do Biquíni: conheça os modelos disponíveis e como usar no dia a dia

Julho chegou e com ele o verão paraense, e para fazer ainda mais sentido, hoje, 05, é escolhida como o Dia Mundial do Biquíni. A data faz referência ao verão da Europa e América do Norte.

No Pará, além das usuárias pediram peças mais básicas para curtir a alta temperatura, ainda existe as que preferem por biquínis mais estilosos, com cortes diferentes e adicionando acessórios.

Rolando o feed nas redes sociais, centenas de tipo, estampas e modelos estão em evidência, mas os que mais agradam são os cortininha e meia-taça, como explica Telma Azevedo, diretora de estilo da grife Lenny Niemeyer: "Cortininha, biquíni tomara-que-caia, biquíni meia-taça e os que têm uma parte de cima mais elaborada, maiores, que podem ser usados como top, para sair à noite."

Nas tendências de 2023, estão as calcinhas mais cavadas e tops assimétricos. "Para uma escolha moderna, opte por modelos assimétricos, cintura alta, asa-delta, meia-taça e biquíni invertido. Esses estilos estão em alta sempre, oferecendo conforto e estilo", destaca a stylist Lara Fernandes.

Tons de bege, verde, laranja, azul e rosa vibrante, juntamente com estampas menores em florais, animal print, digitais, estão em alta.

A influencidora Tainah Sá foi liberando algumas amarras com o tempo, em relação ao seu corpo e a peça escolhida. "Não usava fio dental e biquíni pequeno até um tempo atrás, optava primeiro por maiô e saída. Depois transicionei para o biquíni de cintura alta e foi uma peça muito fundamental nesse processo. Hoje consigo usar biquínis mais ousados, que é assim que as pessoas veem né? Quando pessoas reais usam a mesma roupa que a gente só vê em magra. Então, hoje eu amo meu biquíni cortininha e de amarração na lateral, acho que porque nunca usei, fugia desse modelo e atualmente me sinto bem, além de ficar a marquinha de sol que amo", pontua.

Telma também destaca que a peça precisa primeiro estar de acordo com o gosto de quem vai usar. A adequação do biquíni aos diferentes tipos de corpos é individual. "Independentemente se a pessoa tem seio grande, pequeno.... A primeira pergunta é: 'Que tipo de biquíni você gosta?' E depois tem a modelagem e o tamanho que vão se adequar ou não ao tipo de corpo que ela tem", disse a diretora.

"Tem mulheres que às vezes não estão muito confortáveis com o próprio corpo e procuram algo que ajude a equalizar um pouco a silhueta", acrescenta.

Já Lara pontua, que existem modelagens que se adequam aos corpos, por exemplo, quem tem seios pequenos, pode escolher cortininha, meia-taça, frente única e tomara que caia com sustentação; as de pessoas com seios grandes, podem usar meia-taça (pela sustentação), top faixa, top e um ombro só; as de quadril largo, tem a opção de cintura alta ou faixas laterais altas; e as de quadril estreito, podem optar por cores, estampas e amarração lateral.

A influenciadora Bruna Assunção diz que já encontra no mercado muitas opções para o seu tipo de corpo: "Amo usar biquíni, me libertei desse padrão de que só mulher magra pode usar biquíni fio dental (risos). Antes era um pouco mais difícil achar tamanho grande, mas hoje já é mais de boa, o público Plus Size e mid Size vem crescendo em Belém, existem mais lojas e com mais opções".