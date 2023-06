Rafael Vitti se diverte em praia com a filha, Clara Maria, fruto da união com Tata Werneck; fotos

Rafael Vitti levou sua filha, Clara Maria, para curtir a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado, 24. Os dois protagonizaram momentos de pura fofura no mar e na areia.

Rafa Vitti e Clara Maria curtem praia no Rio de Janeiro (Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews )

A pequena curtiu bastante pegar ondas com o papai. No rosto de Clara Maria estava estampada a felicidade. Vitti se msotrou bastante cuidadoso com a filha.

Clara Maria tem 3 anos, e é fruto da união do Rafa e Tata Werneck. O casal está junto desde 2019.

VEJA MAIS