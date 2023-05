Tata Werneck dorme em date com Rafa Vitti e viraliza na web: 'Sacanagem, cara'

Rafael Vitti divertiu os fãs ao compartilhar um momento inusitado com Tata Werneck. Por meio dos stories do Instagram, o ator publicou um vídeo no qual a apresentadora é flagrada tirando uma soneca durante um jantar romântico com o marido. Na legenda, ele brincou com a situação, escrevendo: "Dormiu no date".

No vídeo, Tata é vista sentada, adormecida, enquanto Rafa filma o rosto da esposa. Ao despertar e se dar conta da situação, a intérprete da personagem Anely, na novela "Terra e Paixão", reage: "Deixa de ser babaca! Rafa, desliga isso! Que sacanagem, cara", disparou ela, em tom de brincadeira.

Rindo, o ator questiona: "Poxa, me convida para jantar e dorme?". Em sua defesa, a humorista responde: "Estou cansada".

A situação inusitada divertiu os internautas e o vídeo se tornou viral nas redes sociais. "Tata representando o Brasil. Qualquer oportunidade de encostar e fechar os olhinhos, eu já estou fazendo", brincou um seguidor. "Dá um desconto para ela, Rafa Vitti... Ela está gravando uma novela (risos)", defendou outro. "Eu não posso entrar em um lugar com esses sofazinhos, o risco de dormir e ser esquecido ali mesmo é grande", disse ainda outra internauta.