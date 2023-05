Fiuk dispara para Tata Werneck após desentendimento: 'Queria ter raiva de você'

Fiuk fez um desabafo nas redes sociais de Tata Werneck. O cantor deixou um comentário em uma publicação no Instagram da apresentadora e atriz. Os dois se envolveram em uma treta após a participação do cantor no programa Lady Night, do Multishow em 2021.

Em uma publicação da apresentadora e atriz, que se declarava para a filha, Clara Maria, ontem no Dia das Mães, Fiuk fez a confissão sobre seu sentimento. "Eu queria ter raiva de você mas não consigo? Alguém me ajuda?? hahhaha fofas", escreveu ele.

A apresentadora não deixou Fiuk sem resposta e recebeu um convite e até uma declaração de amor de Tata. "Nos amamos. Admita e vamos sair para conversar", afirmou ela. Durante a sua participação no programa de Tata Werneck, o cantor se mostrou constrangido e até chateado diante de algumas perguntas íntimas feitas pela apresentadora.

Fiuk então recebeu diversas críticas nas redes sociais após a transmissão de Lady Night na televisão. Ele citou "ódio gratuito" das pessoas. A apresentadora se pronunciou após climão com Fiuk e pediu fim dos ataques ao cantor.

