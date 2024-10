Modelo brasileira é a primeira mulher trans a desfilar no Victoria's Secret Show

A modelo brasileira Valentina Sampaio é a primeira mulher trans a desfilar no Victoria's Secret Fashion Show. O evento ocorreu na noite da última terça-feira (15) em Nova York, após uma pausa de seis anos.

Natural de Aquiraz, no Ceará, Valentina tem 26 anos e começou sua carreira na moda ainda na infância, customizando roupas e desenhando esboços. Sua trajetória profissional ganhou destaque com campanhas no Brasil e desfiles internacionais, incluindo a São Paulo Fashion Week. Ela se tornou um ícone ao ser a primeira modelo transgênero a estampar a capa da Vogue Paris aos 18 anos.

Em entrevista, Valentina expressou sua alegria e a importância de sua participação no desfile, ressaltando que sua presença representa uma vitória pessoal e para todas as pessoas trans. "Ser uma mulher trans muitas vezes significa enfrentar portas fechadas. Trabalhar com a Victoria's Secret, sendo quem sou, é uma conquista", afirmou.

O desfile de 2024 também contou com a presença de modelos renomadas como Gigi Hadid e Tyra Banks, além de atuações de artistas como Cher e Lisa do Blackpink.

Em uma publicação no Instagram, a modelo expressou sua emoção em participar do evento e escreveu que não tinha palavras para descrever o sentimento.

''Ainda sem palavras para o dia de hoje! Marcado para sempre! Amanhã posto mais! Obrigada'', escreveu Valentina.

Valentina também desfilou na semana de moda francesa para a L’Oréal, ao lado de Jane Fonda e Helen Mirren, e repercutiu como destaque mundial quando foi consagrada primeira modelo transgênero a trabalhar para a Victoria’s Secret e a primeira a posar para a Sports Illustrated.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires editora web de OLiberal.com)