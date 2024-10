VÍDEO: Alessandra Ambrosio e Adriana Lima aparecem juntas antes do desfile da Victoria’s Secret 2024

Alessandra Ambrosio e Adriana Lima, duas das mais memoráveis “angels” da Victoria's Secret, surgiram juntas nas redes sociais da marca de lingerie nesta terça-feira (15), aquecendo para seus aguardados retornos à passarela. O vídeo foi compartilhado antes do desfile da Victoria's Secret Fashion Show 2024, que marca o retorno do evento após uma pausa de seis anos.

Nas imagens, as modelos brasileiras mandam beijos para os fãs e formam corações com as mãos, animando os seguidores: "Vejo vocês na passarela", disseram em uníssono.

O Victoria’s Secret Fashion Show, que teve sua primeira edição em 1995, retorna em grande estilo na noite desta terça, em Nova York. Além de Alessandra Ambrosio e Adriana Lima, outras modelos brasileiras também foram confirmadas, como Isabeli Fontana e Valentina Sampaio, que fará história mais uma vez como a primeira mulher trans a desfilar para a marca.

Conhecido por reunir as maiores estrelas da moda, o desfile se consagrou como um dos maiores eventos da indústria. Em 2024, 51 modelos brilharão na passarela, incluindo nomes como Tyra Banks, que retorna após quase 20 anos, e outras estrelas como Gigi Hadid e Vittoria Ceretti, atual namorada do ator Leonardo DiCaprio.

A programação do Victoria’s Secret Fashion Show 2024 inicia às 18h30 no horário local (19h30 no horário de Brasília), com o tapete rosa, apresentado por Olivia Culpo e Tefi Pessoa. O desfile começa às 19h no horário local (20h no horário de Brasília).

Confira o trailer do Victoria’s Secret Fashion Show 2024

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)