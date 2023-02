Adriana Lima, modelo brasileira, é nomeada embaixadora da Fifa

A modelo brasileira Adriana Lima, de 41 anos, foi nomeada a primeira Embaixadora Global de Torcedores da Fifa. O anúncio, feito nas redes sociais da organização de futebol nesta segunda-feira (27), foi comemorado pelos torcedores, já que, segundo eles, a empresária mostrou diversas vezes a sua paixão e conexão com o esporte.

Segundo a Fifa, Adriana ficará responsável por desenvolver, promover e participar de várias iniciativas globais envolvendo torcedores de todo o mundo, além de ser a apresentadora do “FIFA Fan Award”, no “The Best FIFA Football Awards”, na noite de hoje.

Em suas redes sociais, a baiana comemorou a nova realização e agradeceu a oportunidade dada pela Fifa. "Isso significa o mundo para mim. Animada para se tornar a primeira Embaixadora Global de Torcedores da FIFA!", disse.

Gianni Infantino, presidente da organização, explicou em um comunicado oficial o motivo que o levou a escolher a brasileira para exercer a função.

“Quando você conhece Adriana, sente imediatamente seu calor, gentileza e como ela é acessível e apaixonada pelo nosso jogo. Ela vive e respira futebol e é por isso também que ela pode ser um excelente elo entre a Fifa e os torcedores de todo o mundo", falou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)