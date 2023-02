Messi, Mbappé e Benzema são os finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (10) os finalistas do prêmio The Best, que elege o melhor jogador do mundo. O argentino Messi, e os franceses Mbappé e Benzema concorrem ao prêmio, que será anunciado no dia 27 de fevereiro.

Para essa premiação, a entidade irá levar em consideração a temporada 2021/2022 e a primeira metade da temporada 2022/2023, com a Copa do Mundo de 2022 inclusa.

Por conta disso, Lionel Messi é o favorito a ganhar o prêmio, por conta de sua atuação marcante na competição, que lhe rendeu o título para a Argentina, além de receber o prêmio de melhor jogador do Mundial. Ele marcou sete gols, sendo dois deles na final, além de dar três assistências.

Mbappé também teve um bom desempenho no Mundial, marcando oito gols e dando duas assistências. Já Benzema, que não jogou a Copa do Mundo, se destacou na temporada 21/22 marcando 44 gols e dando 15 assistências em 46 jogos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)