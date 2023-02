Em partida de oito gols, Real Madrid vence Al Hilal e conquista título do Mundial de Clubes da FIFA

Em um jogo bastante movimentado, o Real Madrid venceu o Al Hilal por 5 a 3 neste sábado (11) e garantiu título do Mundial de Clubes da FIFA. A partida foi disputada no estádio Principe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. O resultado deu aos Merengues a oitava conquista na história do torneio.

Vinícius Júnior (duas vezes), Valverde (duas vezes) e Benzema marcaram para o Real Madrid, enquanto Vietto (duas vezes) e Marega fizeram os únicos gols do Al Hilal no jogo.

O jogo

O Real Madrid teve um início avassalador e já vencia por 2 a 0 com menos de 20 minutos de primeiro tempo, gols de Vini Júnior e Valverde. O Al Hilal, por sua vez, tentava acompanhar o ritmo do time espanhol e passou a explorar contra-ataques. Foi assim que saiu o gol de Marega, após o passe de Carrillo.

Na segunda etapa, a partida virou uma grande "trocação" de gols. O Real partiu pra cima e buscou a goleada, com Benzema e Valverde. O Al Hilal, no entanto, não baixou o ritmo e diminuiu o placar com Vietto. A partida permaneceu em 4 a 2 até a reta final, quando Vini Júnior e Vietto marcaram mais dois gols, um para cada lado, e deram números finais o jogo.