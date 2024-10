Desfile da Victoria's Secret retorna após 5 anos; relembre paraense que já foi angel da marca

O icônico desfile da Victoria's Secret está de volta! Nesta terça-feira (15), ele retornar após cinco anos de pausa. O Victoria’s Secret Fashion Show é sempre um momento que tem na passarela as maiores modelos do mundo e dessa vez não será diferente.

As profissionais que desfilam para a marca são chamadas de "Angels".

O desfile do Victoria’s Secret Fashion será transmitido ao vivo em várias plataformas digitais, como TikTok, Instagram e YouTube.

Marcado no mundo da moda, entre os grandes momentos da história do desfile tem a participação das supermodelos brasileiras. Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Isabeli Fontana, Izabel Goulart e Laís Ribeiro são algumas modelos do Brasil que já estiveram na passarela do Victoria’s Secret Fashion.

A paraense Caroline Ribeiro também uma uma das supermodelo que fez parte do time de "angels". Ele foi descoberta ainda na adolescência enquanto desfilava em um shopping, quando tinha 14.

Em 2000, Carol mostrou os seu gingado nas passarelas mais badaladas. "Era inusitado para mim e fora da minha zona de conforto ter que sorrir e jogar beijo na passarela, por exemplo. Então era muito desconfortável não só por estar de lingerie, mas também por essa atitude necessária para o desfile. Logo depois que parei aquilo virou um boom. As meninas da VS, Adriana Lima, Heidi Klum, Tyra Banks, já faziam isso com muita tranquilidade, diferente da gente que veio do fashion mesmo. Tinha muito nervosismo antes da passarela, mas por não ser uma das angels mesmo dava pra se divertir", disse a paraense em entrevista à Glamour Brasil.

Carol desfilou para a Victoria's Secret até 2002.