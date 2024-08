Concurso que revelou Gisele Bündchen e a paraense Caroline Ribeiro está com inscrições abertas

O The Look of The Year 2024 está com as inscrições abertas. Em busca de novos talentos para passarelas e campanhas de moda, a edição deste ano inova ao anunciar que não terá mais limite de idade entre os participantes.

Os requisitos para os concursos de passarela exigem a candidata seja jovem e com altura mínima de 1,75 m, além disso, tinha um limite de peso para a disputa. Porém, o The Look of The Year colocou como requisito apenas a idade mínima a partir de 16 anos, comomé estipulado pela legislação do mercado.

As inscrições estão abertas para mulheres e homens, até 30 de outubro, de forma gratuita, pelo site. A final nacional ocorrerá em 5 de dezembro, em São Paulo.

O concurso The Look of The Year é considerado um dos mais relevantes no ramo de modelos, na década de 1990, ele revelou a supermodelo Gisele Bündchen, além das top models como Isabelli Fontana, Raica Oliveira, Ana Beatriz Barros e a paraense Caroline Ribeiro.