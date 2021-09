Isabeli Fontana posa de biquíni e exibe bumbum empinado nas redes sociais

A modelo curitibana Isabeli Fontana, utilizou as redes sociais na última terça-feira (31), para esbanjar boa forma e exibir o shape sarado. Em uma série de cliques, ela aparece deitada sob uma cadeira de praia fazendo diversas poses. "Eu nunca tive um abdômen assim, mas estou me esforçando bastante. Claro que foto é foto, viu... Nem tá tão assim... Mas até que está dando para enganar, né?", escreveu, brincando com os seguidores. As informações são do portal O Globo.

Vários internautas elogiaram a beleza da top model. “Quero esse treino para ontem”, brincou uma fã. “Como pode ser tão maravilhosa?”, perguntou um segundo. “Sexy”, disse um terceiro.