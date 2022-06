Estilista paraense premiado Tony Palha traz o desfile apresentado na “Milan Fashion Week” para Belém

Após ter recebido grande destaque no “Milan Fashion Week”, um dos quatros salões de moda mais importantes do mundo, o estilista paraense, Tony Palha, levará seu desfile premiado para o lançamento do evento "Pará Negócios", em Belém. O evento será realizado no salão Nobre da Associação Comercial do Pará (ACP).

O projeto “O Pará Virou Moda”, criado pelo estilista, abriu o primeiro dia de desfiles em Milão, destinado aos convidados internacionais do evento, apresentando quinze looks com a temática solar que destacaram a cultura, a fauna e a flora amazônicas. Tony Palha foi o único brasileiro a participar da mostra, que teve estilistas de vários outros países. O projeto consiste na transformação dos uniformes usados por colaboradores da ‘Equatorial Energia’, concessionária de energia do Pará, que, sem essa destinação, acabariam incinerados em um processo que geraria um passivo poluente, ainda que em baixos níveis.

Segundo o estilista, “tudo começou com uma vontade de fazer cidadania, de pensar no próximo. Então pensei em um projeto que a gente pudesse dar uma visão de sustentabilidade de forma internacional. Pensei em criar uma coleção de forma totalmente sustentável em parceria com a Equatorial Energia. São trabalhos que transformam vidas. Então fomos convidados para apresentar o projeto para o grande desfile no Milan Fashion Week”, explicou.

As estamparias em cores vivas e quentes levaram à passarela elementos marcantes da fauna e flora regional, como pássaros e plantas nativas, a exemplo da mitológica vitória-régia. “É um desfile já premiado, mas muito mais do que isso, é um desfile de manifestação. É quando você olha e percebe que consegue transformar o mundo através da arte e levar amor ao próximo com a cidadania”, destacou o estilista.

Para Tony, “a moda é passado, presente e futuro. Você precisa deixar um legado, pessoas que trabalham com arte, pode abrir caminhos, socializar. Na arte de vestir, de fazer moda, você compõe o bem estar de uma pessoa. Por exemplo, você cria uma camiseta de seda com uma cor forte porque você sabe aquela cor vai fazer bem para quem está usando, a moda é sentir”, concluiu o artista.

Agende-se

Desfile “O Pará Virou Moda”

Data: 01/06

Hora: 19h

Local: Associação Comercial do Pará (Avenida Presidente Vargas, 158 - 5º andar. Cep: 66.010-000)