Fotógrafo paraense produz conteúdo para Bianca Andrade na Semana de Moda de Paris

No fim de fevereiro e março de 2024, ocorreu a Semana de Moda de Paris, quando grifes clássicas desfilam suas coleções para o inverno 2024/25, e teve paraense carimbando o seu passaporte. Especialistas em fotos para influenciadoras, o fotógrafo paraense Lucas Queiroz foca o seu trabalho em viagens internacionais e nacionais realizando produção de conteúdo voltado para a moda.

Ele já fez cinco viagens para Paris, na França, totalizando três semanas de moda na capital. Além disso, também tem no currículo uma Semana da Moda de Milão e três São Paulo Fashion Week, fazendo backstage.

Porém, a sua última ida para Paris foi marcada por um trabalho histórico. Lucas Queiroz teve uma diária ao lado de Bianca Andrade, a Boca Rosa, produzindo conteúdo para a influenciadora e empresária, que divulgava a marca italiana Miu Miu. A negociação do trabalho ocorreu antes do embarque dele para a capital francesa.

“Já fui com indicação e tudo acertado. A gente vê nas redes sociais só uma pequena parte de toda a estrutura que uma grande influenciadora tem, incluindo dezenas de profissionais. Na mesma casa que estava a Bianca Andrade, estava também a Malu Borges. Quando aceitei a proposta não imaginei que a visibilidade seria tão grande, depois desse trabalho diversas influenciadoras e pessoas famosas me procuraram”, disse.

Lucas Queiroz é especialista em produção de conteúdo de moda. (@lucasqueirozfotografia)

Os conteúdos produzidos por Lucas Queiroz foram postados por Bianca Andrade no perfil da influenciadora no Instagram e teve mais de meio milhão de curtidas. Vale lembrar, que ela possui mais de 20 milhões de seguidores só nessa rede social.

Bianca e Malu também produziram juntas um conteúdo na ocasião.

Lucas Queiroz começou a fazer viagens internacionais com a influenciadora paraense Adriana Lima, que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. No seu perfil ela compartilha trabalhos de altíssimo nível realizados em viagens no exterior e no Brasil. A qualidade do conteúdo produzido pelo fotógrafo não deixa a desejar para nenhum outro profissional que atua nesse setor.

“Quando decidi forcar em moda, fiz mais cursos, me especializei mais um pouco e trabalhei em cima do varejo aqui dentro de Belém. Aí surgiram oportunidades com as influenciadoras digitais, isso eu estou falando há mais ou menos 10 anos. A profissão começou a bombar e eu fui junto, me tornei conhecido nos meios e comecei a desenvolver vários trabalhos. Assim fui fazendo uma carteira de clientes e dezenas de pessoas passaram a me conhecer como referência pra fazer esse tipo de trabalho”, explicou.

Lucas tem formação acadêmica em publicidade.

Atualmente, o fotógrafo faz pelo menos uma viagem de trabalho por mês.

“Eu estudo bastante, invisto em equipamento e me especializo para poder dar o melhor para os nossos clientes, parceiros e amigos. Mas Deus tem sido generoso comigo também, por exemplo foi uma benção conseguir trabalhar com a Bianca Andrade, ela confiou no meu trabalho, já que ela olhou meu perfil no Instagram e disse ter gostado do que viu. Foi muito bacana esse trabalho, foi excepcional, trouxe um retorno para mim”, pontua o paraense.