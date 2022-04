Baile da Vogue 2022: veja os looks mais poderosos das celebridades na tradicional festa de moda

O baile da Vogue, tradicional evento de moda que acontece há 17 anos, é marcado por looks poderosos e glamour e muita ostentação. Após ser adiado de fevereiro para abril devido à covid-19, o Baile da Vogue está de volta!

Na edição de 2022, o evento acontece nesta sexta-feira, 29, no Hotel Copacabana Palace com o tema fashionista "Brasilidade Fantástica", que celebra a diversidade da arte, cores e ritmos do povo brasileiro.

Confira os figurinos que mais chamaram a atenção no Baile da Vogue 2022.

Juliete (Reprodução Instagram)

Jade Picon (Reprodução Instagram)

Luciana Gimenez (Reprodução Twitter)

Gabriel Medina (Reprodução Twitter)