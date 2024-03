UNAMA realiza exposição que aborda a importância das mulheres na construção da indústria de moda

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na sexta-feira (8), a UNAMA - Universidade da Amazônia realiza uma exposição de moda que aborda a importância das mulheres na construção da indústria deste segmento. O evento exibirá peças confeccionadas por discentes do curso de moda da instituição e será gratuita ao público, podendo ser acompanhado a partir das 18 horas de amanhã, seguindo até o dia 28 de março.

São 10 produções conceituais feitas a partir de pesquisas sobre o papel das mulheres no meio da moda a partir do início do século XX. O projeto envolve 30 alunos do terceiro semestre da graduação e é realizado com orientação das docentes Felícia Maia, Lara Dahas e Milena Castro.

Segundo Felicia Maia, coordenadora do curso de Moda na UNAMA, o intuito desta atividade realizada pelos alunos da universidade é exaltar e reforçar o papel das mulheres nesse mundo. Para isso, foram selecionados trabalhos de dez profissionais deste meio, de diferentes nacionalidades, entre elas a brasileira Zuzu Angel, que serviram de referência para os modelos exibidos na exposição.

O trabalho dos acadêmicos integra 3 disciplinas deste semestre: Produção artística em Moda, Semiótica e Moda e Moda e Informática. O projeto, proposto pelas professoras, mostra a identidade de cada criadora.

"Como é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a ideia é mostrar que muito embora a História tenha ressaltado apenas os criadores de Moda homens, as mulheres tiveram papel igualmente importante, embora invisibilizadas, na construção da indústria de moda nos últimos 100 anos", conta a docente.

Felicia ressalta que, durante mais de um século, os homens dominaram este cenário, mostrando que eram os únicos capazes de criar roupas para as modelos. Com o passar do tempo, profissionais da Moda não tiveram os projetos reconhecidos como deveriam.

"Com a exceção de Chanel, muitas mulheres com talento, tais como Madeleine Vionnet e Elsa Schiaparelli, ficaram invisibilizadas por muito tempo porque durante muitos anos ficou delegada apenas a função de costureira. Elas eram meras oficineiras nessa profissão. Hoje, estão revolucionando a moda", relembra a coordenadora.

Além de reverenciar as grandes criadoras das tendências da época, a exposição também apresenta alguns totens com informações de grandes personalidades que criaram tendências para época e sabiam as necessidades do público feminino. "Estamos vivendo uma era de roupas pensadas por mulheres, não uma idealização masculina de como elas devem ser. A gente acredita que as mulheres possam melhor atender as necessidades femininas por meio do seu olhar", ressalta Felicia Maia.

Serviço:

- Exposição de Moda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

- Local: Parque Shopping Belém, Rod. Augusto Montenegro, 4300

- Valor: visitação gratuita

- Horário: inicia às 18 horas do dia 8 e, a partir dos outros dias, acontece das 10h às 22h

- Quando: de 08/03 até o dia 28 de março

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)