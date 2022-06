Pesquisa científica aponta Robert Pattinson como ‘homem mais belo do mundo’

Robert Pattinson foi considerado o homem mais perto de ser perfeito na aparência e a internet foi à loucura. Segundo pesquisa científica que comparou as características do ator com padrões dos gregos, o Edward, de “Crepúsculo”, conquistou o primeiro lugar entre os avaliados no quesito beleza.

.Para identificar Robert Pattinson como “o homem mais belo do planeta”, o cirurgião plástico Julian De Silva concluiu que o rosto do astro de “Batmam” combinou 92,15% com o padrão definido pelos gregos. Olhos, nariz e queixo foram definidas como as melhores características do ator.

Henry Cavill, astro de “Superman”, ficou a poucos passos de Pattinson, com a porcentagem de 91.64% de beleza, conforme a pesquisa científica realizada pelo cirurgião. Pode-se dizer que foi uma disputa acirrada entre aparências.

Nas redes sociais, o título atribuído a Pattinson dividiu opiniões.

E você, está de que lado nessa "disputa"?